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Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η είδηση θανάτου με φόλα δύο σκυλιών στην Καρυά Ελασσόνας. Κάνοντας λόγο για κτηνωδία, ο δήμος Ελασσόνας σε ανακοίνωσή του «εκφράζει την αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό του για τα συνεχιζόμενα, θλιβερά περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων».

«Τα ζώα αυτά τα φρόντιζαν οι εκπαιδευτικοί της κοινότητας μαζί με τους μαθητές, προάγοντας τον σεβασμό και τη φιλοζωία» προστίθεται στην ανακοίνωση.

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Ο δήμος Ελασσόνας γνωστοποίησε ακόμα ότι κινεί «όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη ή των δραστών που σκορπούν τον θάνατο».