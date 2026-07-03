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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη ρητορική της αντιπολίτευσης με την καλλιέργεια κλίματος έντασης και ζήτησε από τα κόμματα να πάρουν σαφείς αποστάσεις.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αξιοποιεί τη δημοσκοπική της άνοδο για να εντείνει την προεκλογική της δραστηριότητα και να συσπειρώσει τη βάση της ενόψει των μελλοντικών εκλογικών αναμετρήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέβαλε αυστηρούς κανόνες για τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές.

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Η τραγωδία με τη Βάγια Νέστορα δεν έμεινε μόνο στο πεδίο της ποινικής διερεύνησης και της αυτονόητης πολιτικής καταδίκης. Μπήκε, θέλουμε δεν θέλουμε, και στο προεκλογικό ρητορικό περιβάλλον. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι αποφάσισε να σηκώσει πολύ ψηλά το θέμα της πολιτικής βίας, θεωρώντας ότι η φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη επεισόδιο «παρέμβασης» ή ως μία τυφλή έκρηξη ακραίων ομάδων. Στη Θεσσαλονίκη, έξω από το Ιπποκράτειο, η ΝΔ και η ΟΝΝΕΔ κινητοποίησαν περίπου 1.000 άτομα με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», στέλνοντας μήνυμα ότι το κόμμα δεν θα αφήσει τον φόβο να περάσει στη βάση του.

Η γραμμή Κυρανάκη έγινε γραμμή Μητσοτάκη

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Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν από τους πρώτους που μίλησε ευθέως για «δολοφονία» της Βάγιας Νέστορα, συνδέοντας την επίθεση, κατά την εκτίμησή του, με αναρχικές ομάδες και με αντίποινα για την εκκένωση κατάληψης στο ΑΠΘ. Παράλληλα, άνοιξε μέτωπο και με τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που τροφοδοτεί την ένταση.

Ακολούθησε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν περιορίστηκε σε μία θεσμική καταδίκη. Μίλησε για πολιτικές εκφράσεις που, όπως είπε, μπορούν να «οπλίζουν» χέρια. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα χαρακτηρισμούς όπως «δολοφόνοι» για πολιτικά πρόσωπα και υπογράμμισε ότι η χρήση των λέξεων δεν είναι αθώα όταν οδηγεί σε κανονικοποίηση της βίας.

Εδώ βρίσκεται πλέον η νέα κεντρική γραμμή της ΝΔ. Προάσπιση της δημοκρατίας και της ομαλότητας, καταδίκη της τρομοκρατίας, απομόνωση των ακραίων, αλλά και πίεση προς την αριστερή αντιπολίτευση να χαράξει καθαρή διαχωριστική γραμμή από κάθε μορφή πολιτικής βίας.

Οι δύο μονάδες της Metron δίνουν ώθηση

Στο Μαξίμου διαβάζουν ταυτόχρονα και τα δημοσκοπικά δεδομένα. Η Metron Analysis έδειξε τη ΝΔ στο 25% στην εκτίμηση ψήφου, με άνοδο 2,3 μονάδων, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερο με 14,1%. Η διαφορά των 11 μονάδων δεν περνά απαρατήρητη.

Αυτές οι σχεδόν δύο μονάδες ανόδου δίνουν στην κυβέρνηση ψυχολογία για γκάζωμα. Ο Μητσοτάκης έχει ήδη αρχίσει να οργώνει την Ελλάδα, με εκδηλώσεις, επαφές και κομματικές κινητοποιήσεις, ζητώντας από τη νέα κομματική ηγεσία να πατήσει γκάζι μέχρι τις εκλογές του 2027. Δεν μιλά πια για χαλαρή διαχείριση χρόνου, αλλά για μαραθώνιο που μπαίνει στην τελική του ευθεία.

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Η ΟΝΝΕΔ στη μάχη και οι καθαροί κανόνες στα ψηφοδέλτια

Η εμπλοκή της ΟΝΝΕΔ δεν είναι τυχαία. Η ΝΔ θέλει να δείξει ότι η απάντηση στην πολιτική βία δεν θα είναι μόνο κυβερνητική ή αστυνομική, αλλά και κοινωνική, κομματική, νεολαιίστικη. Θέλει να ξαναβγάλει κόσμο στον δρόμο, να ενεργοποιήσει παλιά στελέχη, να μαζέψει τους φοβισμένους και να δείξει ότι δεν υποχωρεί.

Την ίδια ώρα, ο Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα εσωκομματικής τάξης. Όσα στελέχη του β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, θα πρέπει να υποβάλουν την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα. Με απλά λόγια: όχι υποψηφιότητες δύο ταχυτήτων, όχι πλεονέκτημα από καρέκλες εξουσίας, όχι αιφνιδιασμοί στους ήδη εκλεγμένους βουλευτές. (HuffPost Greece)

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Το στοίχημα της ισορροπίας

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η ΝΔ θα καταφέρει να κρατήσει τη σωστή ισορροπία. Από τη μία, έχει κάθε δικαίωμα να ζητά μηδενική ανοχή στην πολιτική βία και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Από την άλλη, πρέπει να προσέξει να μη φανεί ότι μετατρέπει μία ανθρώπινη τραγωδία σε προεκλογικό εργαλείο.

Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα συγκλόνισε. Οι δράστες πρέπει να βρεθούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Αλλά μαζί με αυτό ανοίγει και μία μεγάλη πολιτική συζήτηση: μέχρι πού φτάνει η σκληρή αντιπαράθεση και από πού αρχίζει η τοξικότητα που δηλητηριάζει τη δημοκρατία;

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Σε αυτή τη συζήτηση η ΝΔ αποφάσισε να μπει επιθετικά. Και με τις δημοσκοπήσεις να της δίνουν νέα ώθηση, είναι φανερό ότι ο Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να περιμένει παθητικά την κάλπη. Θα κινηθεί, θα περιοδεύσει, θα πιέσει την αντιπολίτευση, θα μαζέψει το κόμμα του και θα επιχειρήσει να κάνει τη μάχη για την ασφάλεια και τη δημοκρατική ομαλότητα ένα από τα κεντρικά θέματα της διαδρομής προς τις εκλογές.