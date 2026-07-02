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Στελέχη και φίλοι της ΝΔ, πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με αφορμή τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας.

Με σύνθημα το «δεν σας φοβόμαστε» έχει τοποθετηθεί μία φωτογραφία της Βάγιας Νέστορα έξω από το νοσκομείο, όπου οι παρευρισκόμενοι αφήνουν λουλούδια και ανάβουν κεράκια.

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Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου δήλωσε: «Βρισκόμαστε εδώ για δύο λόγους: αφενός για να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας στην Αφροδίτη Νέστορα, ένα στέλεχος της ΝΔ, μια μαχήτρια, που είδε μπροστά στα μάτια της να δολοφονείται η μητέρα της από αναρχικούς, από ακροαριστερούς, από όλους αυτούς που λυμαίνονται και προσπαθούν να δημιουργούν άβατα στην Ελλάδα.

Απέναντι σε όλους αυτούς η κυβέρνηση της ΝΔ έχει καταβάλλει μια σημαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη που δεν υπάρχει καμία κατάληψη σε κανένα πανεπιστήμιο. Και θεωρούμε ότι αυτό που έγινε εχθές ήταν αντίποινα σε όλη αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης. Θεωρούμε ότι το μηδενική ανοχή θα πρέπει να πάψει να είναι ένα σύνθημα σε μακέτες στα social media και να γίνει πράξη από την πολιτεία και την κυβέρνηση της ΝΔ».

Ο βουλευτής ΝΔ, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, δήλωσε πως «πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και να γίνει σαφές στον ελληνικό λαό ότι υπάρχουν ορισμένες μορφές υποτιθέμενης πολιτικής δήλωσης διαμαρτυρίας είτε πολιτικής πράξης που η Αριστερά θεωρεί φυσιολογικές.

Όλα τα κόμματα της Αριστεράς έχουν εγκατεστημένη μέσα στη δική τους πολιτική βούληση ορισμένες μορφές διαμαρτυρίας που ανέρχονται. Και μία από αυτές είναι αυτή, να χτυπάμε τα σπίτια και τα γραφεία των βουλευτών και των στελεχών της Δεξιάς, επειδή έτσι θέλουμε. Επειδή έτσι γουστάρουμε. Να ρίχνουμε τρικάκια, μπογιές. Είναι επικίνδυνα γιατί μετά τα τρικάκια και τις μπογιές που έχουμε δει όλοι στα γραφεία μας και ορισμένοι στα σπίτια, έρχονται τα γκαζάκια. Θα σας εξηγήσουν νομικοί ότι αυτός που βάζει γκαζάκι ξέρει ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη ζωή, άρα είναι δυνητικός δολοφόνος. Δεδομένος ενδεχόμενος δόλος. Πράγμα που σημαίνει ότι αν καταλήξει έτσι όπως κατέληξε, έχουμε να κάνουμε με δολοφονία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δολοφόνοι και όσοι δεν τους καταδικάζουν είναι συνεργοί».

«Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες καλύπτουν αυτά εδώ και τα ανέχονται. Και αυτοί όλοι, όλοι όσοι λέγονται αριστεροί, θα πρέπει αύριο να απολογηθούν, να ζητήσουν συγγνώμη και συγχρόνως να καταδικάσουν», συμπλήρωσε.

«Δυστυχώς είμαστε σήμερα εδώ, θρηνεί η παράταξη ένα μέλος και φυσικά η Αφροδίτη Νέστορα που έχασε τη μητέρα της τόσο άδικα στον βωμό μιας τυφλής δολοφονικής επίθεσης. Δεν πρέπει να περιμένουμε ένα γκαζάκι για να καταλάβουμε τι σημαίνουν τυφλές επιθέσεις. Ακόμα και το να πηγαίνει κάποιος σπίτι σου και να πετάει τρικάκια. Το σπίτι είναι ιερό, πρέπει να το καταλάβουμε. Να σταματήσει να υπάρχει ανοχή. Δεν πρέπει να γυρνάμε την πλάτη σε τέτοιες επιθέσεις. Σήμερα είναι η Αφροδίτη Νέστορα, ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο Σάββας Αναστασιάδης, αύριο θα είναι ένας από εμάς. Περιμένουμε από όλη την αντιπολίτευση να καταδικάσει όχι μόνο τα γκαζάκια, ακόμα και τα τρικάκια», δήλωσε ο αναπληρωτής γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παναγιώτης Λεμπέσης.

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«Η σημερινή δράση είναι πράξη συμπαράστασης προς τη φίλη μας Αφροδίτη Νέστορα, για τον άδικο χαμό της μητέρας της. Η βία δεν πρόκειται να περάσει. Η πολιτική αντιπαράθεση, ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της Δημοκρατίας. Οι βίαιες πράξεις, πράξεις τρομοκρατίας και εκφοβισμού δεν έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία. Να ξέρουν όλοι όσοι πράττουν τέτοιες πράξεις θα μας βρουν απέναντί τους. Δεν τους φοβόμαστε. Συνεχίζουμε πιο ενωμένοι, με μεγαλύτερη συσπείρωση», ανέφερε από την πλευρά του ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του νομού Θεσσαλονίκης.

Στο κάλεσμα για συγκέντρωση, η ΝΔ αναφέρει πως «η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα, μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει όλους εμάς στη ΝΔ με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας. Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους».

Η συγκέντρωση γίνεται για να τιμηθεί η «μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας τής Αφροδίτης» ενώ στη ΝΔ σημειώνουν πως «ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία», τονίζοντας πως «δεν σας φοβόμαστε».

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