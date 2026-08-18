Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου 2026, η Τουρκία ανακήρυξε δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου, και στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, όπου τα όρια των πάρκων εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων των 6 ν.μ., που ισχύουν από το 1964.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας αναφέρει ότι:

Advertisement

Advertisement

Η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας των 6 ν.μ.

Η μονομερής θέσπιση αυτή της Τουρκίας δεν μπορεί να δημιουργήσει «τετελεσμένα».

Τα Προεδρικά Διατάγματα των θαλάσσιων πάρκων δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα της χώρας μας από το Διεθνές Δίκαιο.

Η εσωτερική νομιμοποίηση από την Τουρκία των θαλάσσιων πάρκων πέραν των χωρικών υδάτων της αποτελεί τη μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποιημένη πρόκληση μέχρι τώρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την οποία παραδέχεται έμμεσα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Τι σημαίνει ότι δεν παράγει «τετελεσμένα» η δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων;

Εννοιολογικά, η λέξη «τετελεσμένα» σημαίνει πράγματα που έχουν ήδη τελεσθεί και δεν έχουν ολοκληρωθεί ή δεν έχουν νομική ισχύ, για την οποία νομική ισχύ η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται.

Advertisement

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σημαίνει ότι η χώρα μας παρακολουθεί γεγονότα – καταστάσεις, οι οποίες έχουν τελεσθεί από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά μπορεί στο μέλλον να μην αλλάξουν ποτέ και να παραμείνουν.

Η κατάσταση αυτή της νομιμοποίησης των θαλάσσιων πάρκων της Τουρκίας αποτελεί μια επίσημη, διά Προεδρικού Διατάγματος, αναβάθμιση των τουρκικών θέσεων πέραν των χωρικών υδάτων των 6 ν.μ., όπου σφετερίζεται και τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας —που δεν έχει επεκτείνει από τα 6 ν.μ. στα 12 ν.μ.— και τα κυριαρχικά δικαιώματα ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Αποτελεί αφέλεια από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών η συνεχής επίκληση του Διεθνούς Δικαίου, διότι η Τουρκία το παραβιάζει ήδη σε Συρία, Ιράκ, Αρμενία και Κύπρο. Διαφαίνεται σαφώς ότι η Τουρκία θέλει να παγιώσει καταστάσεις.

Advertisement

Στην πράξη, επί του πεδίου, η συγκεκριμένη ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος αφορά ένα γεγονός, μια νέα κατάσταση που μπορεί να μην αλλάξει και, κατά συνέπεια, να δημιουργεί «τετελεσμένα» στην καθημερινή πρακτική για την εκτελεστική εξουσία της Τουρκίας.

Σε περίπτωση που εγκριθεί η πρόθεση της Τουρκίας τον Οκτώβριο για την εσωτερική νομιμοποίηση της Γαλάζιας Πατρίδας, θα ξεκινήσει μια ολόκληρη διελκυστίνδα για το μισό Αιγαίο, επί του πεδίου, με απρόβλεπτες συνέπειες, διότι θα υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των εκτελεστικών εξουσιών των δύο χωρών, με αποτέλεσμα συνεχή ένταση, κρίση και ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Όσο η χώρα μας καθυστερεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα παντού, από τα 6 ν.μ. στα 12 ν.μ., αποποιείται μια ιστορική, μοναδική ευκαιρία να νομιμοποιήσει την ελληνική επικράτεια μέσα στο Ελληνικό Αιγαίο κατά 73%, τόσο η Τουρκία θα προσπαθεί να παγιώνει καταστάσεις αμφισβήτησης μέσα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Advertisement