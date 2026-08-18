Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο θητειών του, καθώς το 64% των Αμερικανών δεν εγκρίνει τις αποφάσεις του.

Η πλειοψηφία των πολιτών εκτιμά ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν θα διαρκέσει πολύ, διαψεύδοντας τις αρχικές προβλέψεις της κυβέρνησης για σύντομη σύρραξη.

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ επιβαρύνουν την οικονομική κατάσταση και πλήττουν τη δημοτικότητα του προέδρου.

Οι ψηφοφόροι θεωρούν πλέον ότι οι Δημοκρατικοί θα διαχειρίζονταν καλύτερα την οικονομία, ενώ η διαφορά των Ρεπουμπλικάνων στο ζήτημα της μετανάστευσης έχει μειωθεί σημαντικά.

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Στο ναδίρ παραμένει η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ καθώς βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο θητειών του με το 64% των Αμερικανών να μην εγκρίνει τις αποφάσεις του στον πόλεμο στο ιράν και την οικονομία..

Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos και του Reuters δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών εκτιμά πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια με μόνο το 33% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι εγκρίνει τις αποφάσεις του Τραμπ, μειωμένο κατά 2% μέσα στον ίδιο μήνα.

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Όταν ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 λιγότεροι από τους μισούς πολίτες είχαν θετική άποψη γι’ αυτόν. Από τότε, η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ φθίνει με ταχύ ρυθμό, ιδιίατερα μετά την εναρξη του πολέμου από κοινού με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι τεράστιες αυξήσεις στς τιμές των καυσίμων, που πλήττει πολλούς στις ΗΠΑ είναι ένα στοιχείο που αναμενεται να κοστίσει ακριβά στον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, με τον ίδιο να μην φαίνεται να ενοχλείται καθώς εκπληρώνει στο ακέραιο την προσωπική του ατζέντα.

Κούφιες υποσχέσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που υποσχόταν στην εκστρατεία του πως θα ήλεγχε τον πηθωρισμό και ότι δεν θα ενέπλεκε τις ΗΠΑ σε αυτούς που αποκαλούσε «πολέμους για πάντα», διαβεβαίωνε αρχικά πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα διαρκούσε μερικές εβδομάδες. Αλλά η Τεχεράνη αποδείχτηκε πιο ανθεκτικός αντίπαλος από ό,τι πίστευε η Ουάσιγκτον και η απόφασή της να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας, έχει διαρκείς συνέπειες στις τιμές των καυσίμων.

Το 80% των Αμερικανών, ανάμεσά τους το 87% εξ όσων δήλωσαν υποστηρικτές των δημοκρατικών και το 71% εξ όσων δήλωσαν υποστηρικτές των ρεπουμπλικάνων, θεωρεί ως ο πόλεμος θα «συνεχιστεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα». Μόλις το 16% πιστεύει πως θα τελειώσει σε μερικές εβδομάδες. Μόλις ο ένας στους πέντε –και ο ένας στους δυο υποστηρικτές των ρεπουμπλικάνων– θεωρεί πως ο πόλεμος αυτός έπρεπε να γίνει.

Πλέον, σύμφωνα με την έρευνα, οι ψηφοφόροι πιστεύουν πως οι δημοκρατικοί θα έκαναν καλύτερη δουλειά από τους ρεπουμπλικάνους στο πεδίο της οικονομίας (38% έναντι 35%), εύρημα άνευ προηγουμένου τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία.

Η υποστήριξη στο κυβερνών κόμμα υποχωρεί και στο ζήτημα της μετανάστευσης, εξαιτίας των θανάτων και της αύξησης των συλλήψεων, ιδίως παιδιών. Το 40% του δείγματος θεωρεί καλύτερη την προσέγγιση των ρεπουμπλικάνων, το 38% αυτή των δημοκρατικών, υπέδειξε η έρευνα. Η διαφορά αυτή είναι η χαμηλότερη της δεύτερης θητείας Τραμπ· βρισκόταν στις 26 εκατοστιαίες μονάδες τον Ιανουάριο του 2025.