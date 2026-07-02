Για την πρωθυπουργία Διαφορά 14μονάδων έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία: Λαμβάνει 29% έναντι 14% του πρώην πρωθυπουργού. Τρίτος, αλλά μόλις 5% είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακολουθούν με ακόμα χαμηλότερα ποσοστά οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επίσης ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός στο γκάλοπ της Metron Analysis με 36%, έχοντας κερδίσει 6 μονάδες από τον Φεβρουάριο. Αντίθετα, η Μαρία Καρυστιανού έχασε 5 μονάδες μέσα σε έναν μήνα και είναι πλέον στην δεύτερη θέση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Κουτσούμπα στην τρίτη, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας (31%) με κέρδος 2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο. Στην αξιολόγηση της κυβέρνησης οι θετικές γνώμες ανεβαίνουν τρεις μονάδες – από το 25% στο 28% – ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει μία μονάδα και ανεβαίνει από το 30% στο 31%. Αντίθετα, τόσο το ΠΑΣΟΚ , όσο και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης χάνουν μία μονάδα και έχουν αρνητικές γνώμες άνω του 80%. Η προέλευση των ψηφοφόρων Τσίπρα – Καρυστιανού Σχεδόν δύο στους τρεις ψηφοφόρους της Ελπίδας είτε είχαν επιλέξει πολύ μικρά κόμματα, είτε δεν είχαν ψηφίσει ή είχαν επιλέξει άκυρο η λευκό, ενώ το 21% είχε ψηφίσει ΝΔ, το 6% ΣΥΡΙΖΑ, το 6% ΠΑΣΟΚ, το 5% Ελληνική Λύση και το 4% ΚΚΕ. Από την πλευρά του, το 54% που ψηφίζει το κόμμα Τσίπρα είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, το 6% ΚΚΕ, το 6% ΠΑΣΟΚ, το 5% ΝΔ και σχεδόν ένας στους τρεις είτε είχε επιλέξει πολύ μικρά κόμματα, είτε δεν είχε ψηφίσει.

Κέρδη σχεδόν δύο μονάδων (1,9%) καταγράφει η ΝΔ στη δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega.Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 25% στην πρόθεση ψήφου και εξασφαλίζει προβάδισμα 11,9% από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που επίσης εμφανίζει κέρδη 2 μονάδων.

Merton Analysis: Από δύο μονάδες επάνω Ν.Δ. και Τσίπρας, σε μονοψήφια η αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ κάτω από 10% και πτώση της Καρυστιανού

Κέρδη σχεδόν δύο μονάδων (1,9%) καταγράφει η ΝΔ στη δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega.Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 25% στην πρόθεση ψήφου και εξασφαλίζει προβάδισμα 11,9% από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που επίσης εμφανίζει κέρδη 2 μονάδων.

Για την πρωθυπουργία



Διαφορά 14μονάδων έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία: Λαμβάνει 29% έναντι 14% του πρώην πρωθυπουργού. Τρίτος, αλλά μόλις 5% είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακολουθούν με ακόμα χαμηλότερα ποσοστά οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επίσης ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός στο γκάλοπ της Metron Analysis με 36%, έχοντας κερδίσει 6 μονάδες από τον Φεβρουάριο. Αντίθετα, η Μαρία Καρυστιανού έχασε 5 μονάδες μέσα σε έναν μήνα και είναι πλέον στην δεύτερη θέση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Κουτσούμπα στην τρίτη, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας (31%) με κέρδος 2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο.



Στην αξιολόγηση της κυβέρνησης οι θετικές γνώμες ανεβαίνουν τρεις μονάδες - από το 25% στο 28% - ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει μία μονάδα και ανεβαίνει από το 30% στο 31%. Αντίθετα, τόσο το ΠΑΣΟΚ , όσο και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης χάνουν μία μονάδα και έχουν αρνητικές γνώμες άνω του 80%.



Η προέλευση των ψηφοφόρων Τσίπρα - Καρυστιανού



Σχεδόν δύο στους τρεις ψηφοφόρους της Ελπίδας είτε είχαν επιλέξει πολύ μικρά κόμματα, είτε δεν είχαν ψηφίσει ή είχαν επιλέξει άκυρο η λευκό, ενώ το 21% είχε ψηφίσει ΝΔ, το 6% ΣΥΡΙΖΑ, το 6% ΠΑΣΟΚ, το 5% Ελληνική Λύση και το 4% ΚΚΕ. Από την πλευρά του, το 54% που ψηφίζει το κόμμα Τσίπρα είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, το 6% ΚΚΕ, το 6% ΠΑΣΟΚ, το 5% ΝΔ και σχεδόν ένας στους τρεις είτε είχε επιλέξει πολύ μικρά κόμματα, είτε δεν είχε ψηφίσει.