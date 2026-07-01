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Κατά την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πιθανή συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις εκλογές.

Πρόκειται για ένα θέμα που έχει προκαλέσει «μουρμούρες» από μέλη της ΚΟ του κόμματος, ειδικά από ορισμένα που εκλέγονται στην επαρχία, καθώς εκτιμούν ότι εντείνεται ο ανταγωνισμός του σταυρού με πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με τις τοπικές κοινωνίες.

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Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ανταγωνισμό που πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις, ανακοίνωσε ότι «αν υπάρχουν στελέχη του β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές, θα έχουν υποβάλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα».

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα που έχει απασχολήσει πολύ την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας: «Προφανώς η ανανέωση είναι μια υποχρέωση την οποία όλοι υπηρετούμε και νομίζω ότι κανείς δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις.

Οπότε θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος, για να μην υπάρχει και οποιαδήποτε αμφιβολία, οποιοδήποτε ερωτηματικό: αν υπάρχουν στελέχη του β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές, θα έχουν υποβάλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι πράγματι θα μπορούν ενδεχομένως να ανταγωνιστούν συναδέλφους επί ίσοις όροις.

Καθαροί κανόνες λοιπόν και στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς συνάδελφος φοβήθηκε τον υγιή ανταγωνισμό στα ζητήματα αυτά.»