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Οργή έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο θάνατος μιας 21χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια δραστηριότητας ελεύθερης πτώσης από τη γέφυρα Ponte do Esqueleto στο Σάο Πάολο.

Η τελευταία ανάρτηση της 21χρονης

Η νεαρή Maria Eduarda Rodrigues de Freitas φέρεται να συμμετείχε σε άλμα από ύψος περίπου 40 μέτρων, όμως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν είχε ασφαλιστεί σωστά με τον απαραίτητο εξοπλισμό πριν από την πτώση. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς εξετάζεται αν υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις από τους υπεύθυνους της δραστηριότητας.

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🇧🇷 Tragedy in Brazil.



Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.



The cord was NEVER attached.



Six people have reportedly been detained by police.



Heartbreaking.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026

Λίγη ώρα πριν βρει τραγικό τέλος, η ατυχή κοπέλα είχε δημοσιεύσει λίγες ώρες πριν από το άλμα ένα χιουμοριστικό μήνυμα στο Instagram, γράφοντας: «Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;».



Η τελευταία ανάρτηση της κοπέλας

Το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στη Βραζιλία σχετικά με την ασφάλεια των ακραίων αθλητικών δραστηριοτήτων και τους ελέγχους που απαιτούνται όταν πραγματοποιούνται άλματα από μεγάλα ύψη. Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ η οικογένεια της 21χρονης ζητά να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία.