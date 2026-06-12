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Ένας θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, ο Χέρκουλες ντε Μπρίτο Ρούας ή Μπρίτο, πέθανε σε ηλικία 86 ετών και βύθισε στο πένθος τη “σελεσάο”, λίγο πριν ξεκινήσει τις προσπάθειές της στο Μουντιάλ 2026 της Αμερικής.

Ο Μπρίτο ήταν βασικό μέλος της εθνικής Βραζιλίας που κατέκτησε το Μουντιάλ 1970 στο Μεξικό και ήταν γνωστός για την εντυπωσιακή σωματική του δύναμη και αντοχή, θεωρούμενος ο παίκτης με την καλύτερη φυσική κατάσταση στη διοργάνωση.

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Τον τελευταίο καιρό όμως, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, λόγω πνευμονίας και τελικά έχασε τη “μάχη”, όπως ανακοίνωσε επίσημα η οικογένειά του στη Βραζιλία.

Ο Μπρίτο είχε συμμετοχές με την εθνική Βραζιλίας, ενώ σε συλλογικό επίπεδο, έκανε μεγάλη καριέρα στη Βάσκο ντα Γκάμα και τη Φλαμένγκο, έχοντας περάσει και από τις Κρουζέιρο, Ιντερνασιονάλ, Κορίνθιανς και Αθλέτικο Παραναένσε.