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Η ετοιμασία των μπέργκερ είναι μια υπέροχη διαδικασία, που μπορεί να καταλήξει σε… ναυάγιο αν τα μπιφτέκια μας δεν ψηθούν ακριβώς όπως τα θέλουμε.

Ετοιμάζεις τις σως, το τσένταρ, τα σαλατικά, τις πίκλες. Θα ροδίσεις τα ψωμάκια με βούτυρο. Όλα αυτά είναι υπέροχα – και σχετικά εύκολα – αλλά ο προορισμός τους είναι να δώσουν την έξτρα, την επιπλέον νοστιμιά. Η βάση του μπέργκερ είναι το μπιφτέκι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στα αγγλικά, η λέξη «burger» σημαίνει πρωτίστως μπιφτέκι.

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Οι ειδικοί λένε ότι η σωστή προετοιμασία και το ψήσιμο των μπιφτεκιών είναι δείκτης ωριμότητας ενός ατόμου στην κουζίνα. Εφόσον το κατακτήσεις, η αυτοπεποίθησή σου ως μάγειρας ανεβαίνει μεγάλα σκαλοπάτια.

Μέχρι να φτάσουμε στον χρόνο ψησίματος, υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες που πρέπει να προσέξουμε. Διότι δεν έχει σημασία μόνο να γυρίζεις το μπιφτέκι τη σωστή στιγμή αλλά να το πλάσεις σωστά, να έχεις προθερμάνει την σχάρα, να ελέγχεις τη θερμοκρασία.

Είτε προτιμάς τα μπιφτέκια σου ωμά είτε καλοψημένα με τραγανή κρούστα, οι συμβουλές και τα στοιχεία που δίνουν οι συνεργάτες του southernliving.com θα σου φανούν χρήσιμες.

Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο ψησίματος

Πριν αρχίσουμε να μετράμε χρόνους, υπάρχουν μερικοί παράγοντες που ίσως επηρεάσουν τον χρόνο ψησίματος των μπιφτεκιών:

Πάχος και μέγεθος του μπιφτεκιού: Τα παχύτερα μπιφτέκια χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μαγειρευτούν, ενώ τα λεπτότερα μαγειρεύονται πιο γρήγορα. Καλό είναι να πλάθετε όλα τα μπιφτέκια ίδια, ώστε να χρειάζονται ακριβώς την ίδια μεταχείριση.

Θερμοκρασία του κρέατος: Το μαγείρεμα των μπιφτεκιών κατευθείαν από το ψυγείο μπορεί να οδηγήσει σε άνιση ψήση. Αφήστε τα να σταθούν σε θερμοκρασία δωματίου για 10 έως 15 λεπτά πριν τα ψήσετε.

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Περιεκτικότητα σε λίπος: Τα άπαχα μπιφτέκια θα στεγνώσουν και θα ψηθούν πιο γρήγορα.

Θερμοκρασία της φωτιάς: Αν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, τα μπιφτέκια σας θα στεγνώσουν· αν είναι πολύ υψηλή, μπορεί να καούν πριν ψηθούν εσωτερικά.

Καιρός: Καθώς μιλάμε για μπάρμπεκιου σε εξωτερικό χώρο, σε πιο δροσερές μέρες, τα μπιφτέκια μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να ψηθούν.

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Πολύ συχνό γύρισμα: Τα μπιφτέκια πρέπει να γυρίζονται μόνο μία φορά. Το επαναλαμβανόμενο γύρισμα μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία ψησίματος.

Μέθοδοι ελέγχου του βαθμού ψησίματος

Αν και ίσως έχετε ένα χρονόμετρο στη διάθεσή σας, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι οι χρόνοι ψησίματος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη θερμοκρασία της σχάρας, το πάχος των μπιφτεκιών σας και άλλους παράγοντες. Ακολουθούν οι καλύτεροι τρόποι για να ελέγξετε αν τα μπιφτέκια σας έχουν ψηθεί αρκετά:

Θερμόμετρο: Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να προσδιορίσετε το βαθμό ψησίματος είναι να εισάγετε οριζόντια ένα θερμόμετρο κρέατος στο μπιφτέκι, στο πιο παχύ σημείο του, ώστε να μετρήσετε την ακριβή εσωτερική θερμοκρασία.

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Δοκιμή με το δάχτυλο: Το να πιέζετε το κέντρο του μπιφτεκιού για να αισθανθείτε αν είναι έτοιμο είναι μια τεχνική που μπορείτε να μάθετε με την εμπειρία. Αν το μπιφτέκι είναι μαλακό και ζουμερό, είναι ωμό. Αν αισθάνεστε μια ελαφριά αντίσταση, είναι μέτρια ψημένο, ενώ αν είναι ομοιόμορφα σφιχτό, είναι καλά ψημένο.

Κοπή: Αν και μπορεί να σας έρθει η επιθυμία να κόψετε ένα μπιφτέκι για να ελέγξετε το κέντρο του, γιατί να σπαταλήσετε ένα καλό μπιφτέκι όταν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα θερμόμετρο;

Αυτός ο πίνακας σας βοηθά να ορίσετε ποια θερμοκρασία πρέπει να «πιάσει» στο κέντρο το μπιφτέκι σας για να είναι όπως το επιθυμείτε.

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Συνιστώμενοι χρόνοι ψησίματος

Αν και οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη θερμοκρασία ψησίματος και το πάχος των μπιφτεκιών, οι παρακάτω είναι εκτιμώμενοι χρόνοι για μπιφτέκι πάχους 2,5 εκ. που ψήνεται σε μέτρια προς υψηλή θερμοκρασία (230 έως 260 °C) σε προθερμασμένη σχάρα:

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Ελάχιστα ψημένο: Ψήστε περίπου δύο λεπτά από κάθε πλευρά

Λίγο ψημένο: 2 1/2 λεπτά από κάθε πλευρά

Μέτριο: 3 έως 3 1/2 λεπτά από κάθε πλευρά

Καλοψημένο: 4 έως 4 1/2 λεπτά από κάθε πλευρά

Συμβουλές για τα πιο ζουμερά μπιφτέκια

Για τα πιο νόστιμα μπιφτέκια στη σχάρα, λάβετε υπόψη αυτές τις συμβουλές:

Χειριστείτε το κρέας με προσοχή: Μην πλάθετε με δύναμη γιατί αυτό μπορεί να τα κάνει σφιχτά ή σκληρά.

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Καρυκεύστε ακριβώς πριν το μαγείρεμα γιατί το αλάτι μπορεί να απορροφήσει την υγρασία από το κρέας με την πάροδο του χρόνου.

Μεσαία προς υψηλή θερμοκρασία φωτιάς, δίνει στα μπιφτέκια ένα καλό ψήσιμο χωρίς να ψηθεί υπερβολικά το εσωτερικό τους.

Γυρίστε μόνο μία φορά

Μην πιέζετε τα μπιφτέκια ενώ τα ψήνετε, αυτό θα τα στεγνώσει.

Αφήστε τα να ξεκουραστούν πριν τα σερβίρετε για να έχουν την πιο τρυφερή και ζουμερή υφή.