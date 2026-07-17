Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Άγριος καβγάς σημειώθηκε στο Μανχάταν, όταν ένας άνδρας φέρεται να κατέβηκε από το SUV του έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση, η οποία σύντομα εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή.

Σε βίντεο που κατέγραψε περαστικός, διακρίνονται δύο άνδρες να παλεύουν δίπλα σε ένα σταθμευμένο SUV, πριν πέσουν στο πεζοδρόμιο. Η συμπλοκή συνεχίζεται για αρκετά μέτρα, ενώ περαστικοί παρακολουθούν το περιστατικό, το καταγράφουν με τα κινητά τους και στη συνέχεια επιχειρούν να χωρίσουν τους δύο εμπλεκόμενους.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φαίνεται να χρησιμοποιείται και ένα skateboard ως «όπλο» πάλης ανάμεσα στους δύο άνδρες . Αν και τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το επεισόδιο ενδέχεται να ξεκίνησε έπειτα από διαφωνία μεταξύ του οδηγού του SUV και ενός νεαρού με skateboard.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των εμπλεκομένων, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές ούτε επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.

🇺🇸 INSANE fight breaks out in NYC, and a skateboard smashes a Mercedes' windshield.



As far as road rage in America goes, could have been far worse (no one had a gun).



Writer: Michaelpic.twitter.com/fUQ58guhSQ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 16, 2026