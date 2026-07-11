Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (7/7) στη Νέα Υόρκη, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και κατέληξαν με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε κτίριο, ενώ για ελάχιστα δευτερόλεπτα απέφυγαν να παρασύρουν έναν πεζό. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί, οι οποίοι συνελήφθησαν, καθώς και ο πεζός.
Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, η οποία δείχνει έναν 20χρονο άνδρα, ντυμένο με μπλε φόρμα, να περπατά στην οδό Fulton, στην περιοχή Bedford-Stuyvesant. Ο νεαρός αντιλαμβάνεται την τελευταία στιγμή τα δύο οχήματα και προλαβαίνει να απομακρυνθεί, αποφεύγοντας τα χειρότερα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, μια μαύρη Cadillac και μια BMW φέρονται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη έπειτα από αντιπαράθεση μεταξύ των οδηγών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 56χρονος οδηγός της Cadillac, Άντονι Χέις, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης με όχημα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντίσταση κατά της σύλληψης, απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με επιβαρυντικές περιστάσεις και επικίνδυνη οδήγηση.
Από την πλευρά του, ο 43χρονος οδηγός της BMW, Ρόμπερτ Γουόκερ, κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης με όχημα, πρόκληση υλικών ζημιών σε ξένη περιουσία και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Και οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.
Το τροχαίο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ένα υπό κατασκευή στούντιο γιόγκα, το οποίο επρόκειτο να ανοίξει τις πύλες του την 1η Αυγούστου. Ωστόσο, μετά το ατύχημα, τα εγκαίνια αναβλήθηκαν.