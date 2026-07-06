Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οκτώ άτομα, ανάμεσα στα οποία τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια οικογενειακού μπάρμπεκιου στο Κόνεϊ Άιλαντ του Μπρούκλιν.

Ένας ένοπλος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου άνοιξε πυρ χωρίς προειδοποίηση εναντίον των παρευρισκομένων και στη συνέχεια διέφυγε πεζός.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν στο σημείο ένα πυροβόλο όπλο και δέκα κάλυκες, ενώ διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με ανθρωποκτονία που σχετίζεται με δράση συμμορίας στην περιοχή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια οικογενειακού μπάρμπεκιου για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, στην περιοχή Κόνεϊ Άιλαντ του Μπρούκλιν, όταν ένας ένοπλος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του άνοιξε ξαφνικά πυρ εναντίον των παρευρισκομένων, χωρίς καμία προειδοποίηση, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Οι ντετέκτιβ του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD) συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη, ο οποίος διέφυγε πεζός αμέσως μετά την επίθεση και εξακολουθεί να αναζητείται. Την πληροφορία επιβεβαίωσε η επίτροπος της NYPD, Τζέσικα Τις, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή 5 Ιουλίου.

Advertisement

Advertisement

8 wounded, including 4 kids, in a shooting at a July Fourth cookout near Coney Island beachhttps://t.co/7sGtO5Do08 — WSFA 12 News (@wsfa12news) July 5, 2026

Από την πλευρά του, ο Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε: «Καθώς θρηνούμε μαζί με όσους έχουν δει αγαπημένα τους πρόσωπα να τραυματίζονται, ας ανανεώσουμε παράλληλα τη δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε μια πόλη όπου κάθε γιορτή θα είναι ασφαλής και κάθε αργία θα αποτελεί πραγματική αφορμή για χαρά».

Σύμφωνα με την επίτροπο της αστυνομίας, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται δύο άνδρες ηλικίας 37 και 33 ετών, δύο γυναίκες 21 και 25 ετών, καθώς και τέσσερα παιδιά ηλικίας 6, 7, 12 και 14 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:37 το βράδυ του Σαββάτου, στην αυλή μιας κατοικίας στη συμβολή των οδών West 30th Street και Surf Avenue, σε απόσταση μικρότερη των δύο οικοδομικών τετραγώνων από τον γνωστό παραλιακό πεζόδρομο Riegelmann Boardwalk.

Όπως ανέφερε η Τζέσικα Τις, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη οικογενειακό μπάρμπεκιου στην αυλή του σπιτιού, όταν ένας άγνωστος άνδρας, ντυμένος εξ ολοκλήρου στα μαύρα και φορώντας μαύρη κουκούλα τύπου ski mask, πλησίασε τον φράχτη που βρίσκεται κατά μήκος της Surf Avenue και άρχισε να πυροβολεί επανειλημμένα προς το εσωτερικό της αυλής.

Mayor Mamdani addressed two July Fourth shootings, one that injured two NYPD officers and another in Coney Island that left eight people shot, including four children. "There is no place for this kind of violence in our city. We will not tolerate it, and we will fight it with… pic.twitter.com/ExBZ0kjZ7E Advertisement July 5, 2026

Στον χώρο της επίθεσης οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα πυροβόλο όπλο τύπου TEC-9, εξοπλισμένο με γεμιστήρα μεγάλης χωρητικότητας, καθώς και δέκα χρησιμοποιημένους κάλυκες.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η ένοπλη επίθεση να συνδέεται με ανθρωποκτονία που αποδίδεται σε δράση συμμορίας και σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο όπου εκτυλίχθηκαν οι πυροβολισμοί του Σαββάτου.

Με πληροφορίες από abcNews

Advertisement