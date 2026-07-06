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Άγρια προσθαλάσσωση στον Ίστι Ριβερ στη Νέα Υόρκη έκανε ένα υδροπλάνο που μετέφερε οκτά άτομα, με αποτέλεσμα να καταλήξει ημιβυθισμένο.

Σε σχετικό βίντεο ακούγεται ένας δυνατός κρότος από τη στιγμή που το υδροπλάνο αγγίζει για πρώτη φορά την επιφάνεια του ποταμού, με τους επιβάτες να ακούγονται τρομοκρατημένοι και να φωνάζουν «Θεέ μου, Θεέ μου».

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Στο μεταξύ οι πιλότοι έδιναν οδηγίες στους επιβάτες να παραμείνουν ήρεμοι και να έχουν τα σωσίβια κοντά τους.

NEW FOOTAGE: Passenger video captures the moment a plane makes a hard landing in New York City’s East River. pic.twitter.com/W9QGBLhnN3 July 5, 2026

Μεταξύ των επιβατών και η 16χρονη Κλόε Τοντ, η οποία επέστρεφε με την οικογένειά της από ένα ταξίδι για πάρτι γενεθλίων. «Ήταν ένα ατύχημα, πολύ άσχημο», είπε, προσθέτοντας ότι η γιαγιά της, Άντα, τραντάχτηκε από την πρόσκρουση. «Δεν αισθάνεται πραγματικά καλά – τα πλευρά της, η πλάτη της, το κεφάλι της. Είναι όλα πρησμένα. Είναι όλα πολύ άσχημα» είπε η 16χρονη κάνοντας λόγο για «τραυματική» εμπειρία.

Η πτήση εκτελείτο από την Acadian Seaplanes μέσω της Blade Air, η οποία απέδωσε την ανώμαλη προσγείωση στα ταραγμένα νερά από την καταιγίδα το βράδυ του Σαββάτου και τα διερχόμενα σκάφη.

WATCH: Video captures moment seaplane crashes in the East River near a marina in New York City https://t.co/6E0oCyqybF pic.twitter.com/0KPAeqHOaK — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 5, 2026