Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δρόμοι στο κέντρο του Μανχάταν εκκενώθηκαν μετά από καθίζηση σε ουρανοξύστη 38 ορόφων όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνισης για τη μετατροπή του σε διαμερίσματα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία εντόπισε παραμορφωμένες κολόνες και μερική καθίζηση πατωμάτων μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου του κτιρίου.

Στο σημείο επιχείρησαν 130 πυροσβέστες και 40 μονάδες, ενώ οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια της αστοχίας και τα στατικά προβλήματα.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους και οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή.

Εκπρόσωποι των εργαζομένων χαρακτήρισαν την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη, εκτιμώντας πως οι εργασίες στο συγκεκριμένο εργοτάξιο θα διακοπούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Πολλοί δρόμοι στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, εκκενώθηκαν σήμερα το πρωί, εν ώρα αιχμής στην πόλη, έπειτα από καθίζηση σε ουρανοξύστη, στον οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

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Το κτίριο των 38 ορόφων, που βρίσκεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ, στέγαζε προηγουμένως τα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer και μετατρέπεται σε διαμερίσματα στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου ανάπλασης.

MANHATTAN 🚨 Evacuation ordered after support columns began to buckle on 30+ story high-rise office building that once housed Pfizer. Located in the 200 block of East 42nd Street, the building had been under renovation for new residential apartments. pic.twitter.com/aAIUnVzS14 July 7, 2026

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε ύστερα από πτώση τούβλων, όπως διευκρίνισε η υπηρεσία. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι δύο κολόνες είχαν παραμορφωθεί στον 21ο και 22ο όροφο. Τα πατώματα υπέστησαν καθίζηση μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου.

Κινητοποιήθηκαν περίπου 40 μονάδες, 130 πυροσβέστες και μέλη ιατρικών υπηρεσιών.

A Manhattan skyscraper was evacuated after two support columns reportedly buckled. Reports indicate five floors may have partially caved in. Streets around the building on 2nd Avenue near 42nd Street have been closed. pic.twitter.com/hwJuJH2PfF — KolHaolam (@KolHaolam) July 7, 2026

Η Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι μηχανικοί της βρίσκονται στο σημείο για να ερευνήσουν τυχόν στατικά προβλήματα. Γειτονικά ξενοδοχεία, καταστήματα και διαμερίσματα εκκενώθηκαν, ενώ δρόμοι έκλεισαν για προληπτικούς λόγους. Οι αρχές προέτρεψαν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το κτίριο και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στον προορισμό τους.

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Ο Έντι, ένας 28χρονος εργάτης οικοδομών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι απομακρύνθηκε από το εργοτάξιο. «Ήμουν κάτω και είδα τους πάντες να αρχίζουν να κατεβαίνουν. Μου είπαν ότι μια κολώνα είχε σπάσει», πρόσθεσε.

Μαμντάνι: Προτεραιότητά μας η ασφάλεια των πολιτών



Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δήλωσε ότι η προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα των Αρχών.

«Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι η κορυφαία μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια όσων ζουν και εργάζονται στην περιοχή. Οι επιθεωρητές και οι μηχανικοί του Τμήματος Κτιρίων βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται εντατικά για να ασφαλίσουν τον χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Συνδικάτου Σιδηρουργών της Νέας Υόρκης χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη», εκτιμώντας ότι οι εργασίες στο εργοτάξιο δεν πρόκειται να επαναληφθούν σύντομα.

«Δεν βλέπω κανέναν να επιστρέφει σε αυτή τη δουλειά για τουλάχιστον έναν μήνα. Πρώτα θα πρέπει να αναλάβει εξειδικευμένο συνεργείο για να καταστήσει το κτίριο ασφαλές και στη συνέχεια να γίνει νέα αξιολόγηση. Εργάζομαι στις κατασκευές εδώ και 21 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί δοκό να έχει λυγίσει στη μέση. Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση», δήλωσε.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την κάμψη των δομικών στοιχείων παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της ζημιάς και να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης.

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