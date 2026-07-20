Ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση από την αστυνομία, αφού φέρεται να πέταξε έναν εμπρηστικό μηχανισμό στα κεντρικά γραφεία του FBI στη Νέα Υόρκη το πρωί της Δευτέρας, όπως αναφέρει το CNN.
Πλάνα του τηλεοπτικού δικτύου κατέγραψαν τη στιγμή της σύλληψης, ενώ από το σημείο αναδυόταν καπνός.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έσερνε ένα καρότσι που περιείχε πυροβόλα όπλα, πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα. Η Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων δημιούργησε ζώνη ασφαλείας γύρω από το κτίριο, το οποίο στεγάζει το γραφείο του FBI της Νέας Υόρκης και ομοσπονδιακό δικαστήριο μετανάστευσης, ενώ ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.