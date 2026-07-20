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Ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση από την αστυνομία, αφού φέρεται να πέταξε έναν εμπρηστικό μηχανισμό στα κεντρικά γραφεία του FBI στη Νέα Υόρκη το πρωί της Δευτέρας, όπως αναφέρει το CNN.

⚡️FBI says a suspect has been taken into custody following the deployment of an incendiary device outside 26 Federal Plaza in New York City pic.twitter.com/fodgNlPH5F Advertisement Advertisement July 20, 2026

Πλάνα του τηλεοπτικού δικτύου κατέγραψαν τη στιγμή της σύλληψης, ενώ από το σημείο αναδυόταν καπνός.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έσερνε ένα καρότσι που περιείχε πυροβόλα όπλα, πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα. Η Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων δημιούργησε ζώνη ασφαλείας γύρω από το κτίριο, το οποίο στεγάζει το γραφείο του FBI της Νέας Υόρκης και ομοσπονδιακό δικαστήριο μετανάστευσης, ενώ ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

NOW: Moment of EXPLOSION that went off outside of the 26 Federal Plaza in NYC around 8:30am this morning, with Immigration agents and FBI Rushing out guns drawn and FPS apprehending the suspect. Sidewalk has been shut down and building evacuated.



NYPD on scene confirmed it was… pic.twitter.com/aihTqsFpcN — FreedomNews.Tv FNTV (@FreedomNTV) July 20, 2026