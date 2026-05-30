Το 2010, ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να αλλάξει τη ζωή μιας γυναίκας στο Κόβεντρι και να πυροδοτήσει μια από τις πρώτες μεγάλες εκρήξεις διαδικτυακής οργής γύρω από την κακοποίηση ζώου. Η Μαίρη Μπέιλ χάιδεψε μια γάτα, την άρπαξε και την πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Η γάτα έμεινε εγκλωβισμένη για 15 ώρες. Η γυναίκα έγινε παγκοσμίως γνωστή ως «Cat Bin Lady». Δεκαέξι χρόνια μετά, το περιστατικό μοιάζει λιγότερο με παλιά viral ιστορία και περισσότερο με προειδοποίηση για το πώς η βία απέναντι στα ζώα, η δημόσια διαπόμπευση και η δικαιοσύνη συγκρούονται στην εποχή των social media.

Το βίντεο ήταν σχεδόν αδιανόητο στην απλότητά του. Μια γυναίκα περνά στον δρόμο, σταματά μπροστά σε μια φιλική γάτα, τη χαϊδεύει για λίγα δευτερόλεπτα και ύστερα, σαν να κάνει κάτι απολύτως ασήμαντο, ανοίγει έναν κάδο και την πετά μέσα.

Η γάτα, η Λόλα, δεν ήταν αδέσποτη. Είχε ιδιοκτήτες. Έμεινε κλεισμένη στον κάδο για περίπου 15 ώρες, μέχρι να εντοπιστεί ζωντανή. Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την πράξη και το βίντεο ανέβηκε στο διαδίκτυο, σε μια εποχή που τα social media άρχιζαν να αποκτούν τη δύναμη που σήμερα θεωρούμε αυτονόητη.

Η Μαίρη Μπέιλ, τότε 45 ετών και τραπεζική υπάλληλος, εντοπίστηκε γρήγορα. Οι πρώτες δηλώσεις της προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη οργή. Είπε ότι δεν καταλάβαινε «γιατί γίνεται τόση φασαρία», ότι «ήταν απλώς μια γάτα» και ότι το έκανε σαν «αστείο», χωρίς να πιστεύει ότι το ζώο θα

παγιδευόταν.

Η δημόσια αντίδραση ήταν εκρηκτική. Δέχθηκε απειλές, υβριστικά μηνύματα, συγκρίσεις με ιστορικά τέρατα, ακόμη και διαδικτυακές εκκλήσεις για τον θάνατό της.

Γεμάτα μίσος ήταν τα μηνύματα που λάμβανε εκείνη την εποχή η Μπέιλ. Μάλιστα, κάποιοι έσπευσαν να σχολιάσουν πως η Μπέιλ ήταν «χειρότερη από τον Χίτλερ». Αργότερα ζήτησε συγγνώμη, μιλώντας για «μια στιγμή τρέλας». Το δικαστήριο δεν το δέχθηκε ως δικαιολογία.

Η Μπέιλ δήλωσε ένοχη για πρόκληση αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας στο ζώο. Της επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο και της απαγορεύτηκε να έχει ζώα για πέντε χρόνια. Η γάτα, σύμφωνα με μεταγενέστερες αναφορές, έζησε τελικά μια ήρεμη ζωή με ανθρώπους που τη φρόντισαν.

Η ίδια η Μπέιλ, όμως, φαίνεται πως δεν ξέφυγε ποτέ από εκείνο το βίντεο. Παραιτήθηκε από τη δουλειά της, αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή και, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ζει σήμερα σχεδόν απομονωμένη. Το ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο τι έγινε τότε. Είναι και τι θα συνέβαινε σήμερα.

Τι προβλέπει ο νόμος στην Αγγλία

Στην Αγγλία, το βασικό νομοθετικό πλαίσιο είναι ο Animal Welfare Act 2006. Ο νόμος απαγορεύει, μεταξύ άλλων, την πρόκληση αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας σε ζώο, τον ακρωτηριασμό και τη δηλητηρίαση. Οι ιδιοκτήτες και οι φροντιστές ζώων έχουν επίσης υποχρέωση να εξασφαλίζουν την ευζωία τους: κατάλληλο περιβάλλον, τροφή, δυνατότητα φυσιολογικής συμπεριφοράς και προστασία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια.

Μετά την αυστηροποίηση των ποινών, τα δικαστήρια στηνΑγγλία μπορούν να επιβάλουν για σοβαρές πράξεις κακοποίησης ζώων ποινή φυλάκισης έως πέντε χρόνια, απεριόριστο χρηματικό πρόστιμο και απαγόρευση κατοχής ζώων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την επιμέτρηση της ποινής προβλέπουν εύρος από χρηματικό πρόστιμο έως πολυετή κράτηση, ανάλογα με τη βλάβη που υπέστη το ζώο

και τον βαθμό υπαιτιότητας του δράστη.

Με απλά λόγια: αυτό που το 2010 αντιμετωπίστηκε με πρόστιμο και πενταετή απαγόρευση κατοχής ζώων, σήμερα θα εξεταζόταν σε ένα σαφώς αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο.

Τι προβλέπει ο νόμος στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ο νόμος 4830/2021 έχει διαμορφώσει ένα από τα αυστηρότερα πλαίσια στην Ευρώπη για την κακοποίηση ζώων.

Η κακοποίηση, η κακή και η βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε ζώου απαγορεύονται ρητά. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται πράξεις όπως ο μη ιατρογενής περιορισμός της φυσιολογικής κίνησης, οι μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης, ο εκούσιος τραυματισμός με απλή σωματική βλάβη και η εγκατάλειψη.

Για τέτοιες πράξεις, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή, ενώ παράλληλα μπορεί να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε ζώο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξης.

Για τις βαρύτερες μορφές, όπως ο φόνος και ο βασανισμός ζώου με εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, η υπόθεση περνά σε κακουργηματικό επίπεδο. Εκεί προβλέπεται κάθειρξη έως 10 χρόνια και χρηματική ποινή που μπορεί να φτάσει τις 50.000 ευρώ. Παράλληλα, το διοικητικό πρόστιμο για φόνο ή βασανισμό ζώου κυμαίνεται από 30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον την κακοποίηση ζώων ως «μικρό» αδίκημα. Τουλάχιστον σε επίπεδο νόμου, η βία απέναντι σε ζώο μπορεί να οδηγήσει σε βαριές ποινικές και οικονομικές συνέπειες.

Οι υποθέσεις που θυμίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο

Το τελευταίο διάστημα, η υπόθεση της «Cat Bin Lady» δεν είναι η μόνη που δείχνει πόσο εύκολα η κακοποίηση ζώων περνά από την ιδιωτική σκληρότητα στη δημόσια φρίκη.

Στην Ελλάδα, η υπόθεση της Δονούσας προκάλεσε σοκ: άνδρας καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή, ενώ είχε προηγηθεί υπόθεση με 58 γάτες που βρέθηκαν εγκλωβισμένες σε ακατάλληλο χώρο. Τα διοικητικά πρόστιμα που είχαν αναφερθεί ξεπερνούσαν το 1,7 εκατ. ευρώ.

Στον Γέρακα, τον Ιούνιο του 2025, οι Αρχές εντόπισαν 27 σκυλιά, μία γάτα ράτσας σφινξ και ένα γεράκι εγκλωβισμένα σε κλουβιά, στο πλαίσιο υπόθεσης παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς. Τα διοικητικά πρόστιμα έφτασαν τις 119.000 ευρώ.

Στη Νέα Μάκρη, τον Σεπτέμβριο του 2025, οι Αρχές ερευνούσαν την υπόθεση γάτας που βρέθηκε

ακρωτηριασμένη και νεκρή. Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση φιλοζωικού συλλόγου και της Αστυνομίας.

Στην Αγγλία, τον Αύγουστο του 2025, δύο 17χρονοι καταδικάστηκαν για τον βασανισμό και τη θανάτωση γατιών στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Τους επιβλήθηκε κράτηση σε δομές ανηλίκων και μόνιμη απαγόρευση κατοχής ζώων.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2026, βρετανικό δικαστήριο άκουσε υπόθεση γυναίκας που είχε παγιδεύσει 23 γάτες σε κάδο απορριμμάτων· οκτώ από αυτές πέθαναν.

Η γυναίκα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή και απαγόρευση κατοχής γατών και σκύλων για 10 χρόνια. Αυτές οι υποθέσεις έχουν διαφορετικές κλίμακες, διαφορετικά θύματα, διαφορετικές ποινές. Έχουν όμως κοινό πυρήνα: την αίσθηση ότι ένα ζώο μπορεί να γίνει αντικείμενο εκτόνωσης, κέρδους, αδιαφορίας ή σαδισμού.