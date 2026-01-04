Ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώων αποκαλύφθηκε το πρωί της Κυριακής (4/1) στον Δήμο Αμαρίου, στο Ρέθυμνο, όπου βρέθηκαν νεκρά 17 κουτάβια κάτω από γέφυρα.

Όπως γνωστοποίησε ο φιλοζωικός σύλλογος «Ομάδα Εθελοντών Νοιάζομαι», τα ζώα εντοπίστηκαν στην περιοχή ανάμεσα στα χωριά Μέρωνας και Γερακάρι.

Ο σύλλογος επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο ή τυχαίο συμβάν, αλλά για οργανωμένη και μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων, πράξη που αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των ζώων.

Παράλληλα, έχει ήδη κατατεθεί επίσημη καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία, με την «Ομάδα Εθελοντών Νοιάζομαι» να ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά κτηνωδίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση της «Ομάδας Εθελοντών Νοιάζομαι»

«Στον Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνης, μεταξύ Μέρωνα και Γερακαρίου, 17 κουτάβια βρέθηκαν νεκρά κάτω από γέφυρα.

Η πληροφορία και οι φωτογραφίες έγιναν γνωστές σήμερα, στη πρόεδρο του φιλοζωικου συλλόγου “Ζωόφιλοι Ρεθυμνου” κ. Νελλη Ζησιμοπούλου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου, με το οποίο επικοινώνησε άμεσα, είχε ήδη ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Δεν μιλάμε για «μεμονωμένο περιστατικό». Μιλάμε για μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων. Μιλάμε για ποινικό αδίκημα.

– Έχει γίνει επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.

– Ζητάμε πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.

– Η σιωπή και η αδιαφορία δεν είναι επιλογή.

Όποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο σε ζώα, μπορεί να το κάνει ξανά».

(Με πληροφορίες από zarpanews.gr)