Μια σειρά από σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης ζώων σε ένα άτυπο καταφύγιο του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στην Ηλεία, έφερε στη δημοσιότητα η οργάνωση Save a Greek Stray.

Η οργάνωση προχώρησε σε μήνυση, καθώς διαπίστωσε εκτεταμένες παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας στο εν λόγω καταφύγιο, ενώ γνωστοποίησε ότι ζητά κατεπείγουσα εισαγγελική διερεύνηση της υπόθεσης.

«Ύστερα από καταγγελίες πολιτών και δική μας 24ωρη παραμονή, καταγράψαμε σκύλους δεμένους με κοντές αλυσίδες σε δέντρα, να μην μπορούν να κινηθούν επαρκώς, εντελώς περιορισμένους, άλλους αδύνατους, αυτοσχέδια κλουβιά, ακαθαρσίες παντού», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανάρτηση, ενώ τονίζεται πως θα προχωρήσουν «σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου» και ζητούν «κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα».