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Έναν χρόνο μετά την αποχώρησή της από το πατρικό της σπίτι, μια 14χρονη από τον Βόλο εξακολουθεί να αρνείται να επιστρέψει στην οικογένειά της, παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο δεν διαπίστωσε τα σοβαρότερα αδικήματα που είχε καταγγείλει σε βάρος των γονιών της.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε μετά από αναφορά της ανήλικης στο «Χαμόγελο του Παιδιού» το καλοκαίρι του 2025, βρέθηκε στο επίκεντρο της δικαστικής αίθουσας, αποκαλύπτοντας μια οικογενειακή διαμάχη με πολλές και αντικρουόμενες εκδοχές.

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Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου απάλλαξε τους δύο γονείς, ηλικίας 36 ετών, από τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για τη θεμελίωσή τους. Ωστόσο, τους έκρινε ενόχους για το αδίκημα της απειλής, επιβάλλοντάς τους ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.

Φωτο αρχείου – Πηγή: EUROKINISSI

Μετά την αρχική καταγγελία της ανήλικης, είχε πραγματοποιηθεί κοινωνική έρευνα στην κατοικία της οικογένειας, όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα στις συνθήκες διαβίωσης. Από την πλευρά της, η 14χρονη περιέγραψε περιστατικά βίας από τη μητέρα και τον πατέρα της, ενώ συγγενικά πρόσωπα υποστήριξαν ότι το περιβάλλον δεν ήταν κατάλληλο για την ανατροφή παιδιού. Οι γονείς αρνήθηκαν τις κατηγορίες, επικαλούμενοι οικονομικές δυσκολίες και υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε κακοποίησαν την κόρη τους.

Παρά τις καταγγελίες, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκαν οι ισχυρισμοί περί σωματικής κακοποίησης ή έκθεσης της ανήλικης σε κίνδυνο.

(Με πληροφορίες από Ταχυδρόμο Βόλου)