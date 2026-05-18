Η Σκόπελος συνεχίζει να μαγνητίζει το διεθνές ενδιαφέρον, κατακτώντας την κορυφή λίστας της βρετανικής Virgin Media με τους κορυφαίους προορισμούς για εμπειρίες εμπνευσμένες από το Mamma Mia. Το ελληνικό νησί, που ταυτίστηκε με το κινηματογραφικό «Kalokairi», παρουσιάζεται ως η απόλυτη επιλογή για τους λάτρεις της διάσημης ταινίας, χάρη στα μαγευτικά φυσικά τοπία και τα εμβληματικά σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα.

Το αφιέρωμα εξυμνεί τα καταπράσινα πευκοδάση που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, τα κρυστάλλινα νερά και τη χαρακτηριστική νησιώτικη ατμόσφαιρα που χάρισε μοναδική αισθητική στην ταινία. Ξεχωριστή θέση κατέχουν ο Άη Γιάννης στο Καστρί και οι παραλίες Καστάνη και Γλυστέρι, που έγιναν παγκόσμια γνωστές μέσα από τις πιο αγαπημένες σκηνές του μιούζικαλ.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: iSTOCK

«Η Σκόπελος δεν είναι μόνο ο τόπος όπου “ζωντάνεψε” κινηματογραφικά το “kalokairi”, αλλά ένας προορισμός με πλούσια φυσική ομορφιά, αυθεντική φιλοξενία, πολιτισμό, γαστρονομία, δραστηριότητες στη φύση και μοναδικές παραλίες που δημιουργούν εμπειρίες και εκτός της υψηλής σεζόν.

Επιδιώκουμε να κρατάμε ζωντανή τη σύνδεση του νησιού με το παγκοσμίως αγαπημένο μιούζικαλ Mamma Mia μέσα από πρωτότυπες προωθητικές δράσεις, σύγχρονες ψηφιακές καμπάνιες και διαδικτυακές συνέργειες με διεθνή μέσα και ταξιδιωτικές πλατφόρμες.

Πηγή: iSTOCK

Στόχος μας είναι να ενισχύουμε συνεχώς τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Σκοπέλου και να προσφέρουμε στους επισκέπτες την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν μέσα από τις δικές τους εμπειρίες στο νησί του Mamma Mia», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου, Γιώργος Παπαδαυίδ.