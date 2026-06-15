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Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Καλύμνου ο τραγικός θάνατος άνδρα κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Ο 57χρονος βρισκόταν σε γαμήλια δεξίωση όταν, περίπου στις 18:30, δυναμίτης που κρατούσε στα χέρια του εξερράγη.

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Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας τον ακρωτηριασμό του και αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι παρευρισκόμενοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, μεταφέροντας τον 57χρονο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποιούν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, το οποίο μετέτρεψε μια γιορτινή στιγμή σε τραγωδία.

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr