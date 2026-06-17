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Λίγες ημέρες μετά τον γάμο του, ο κορυφαίος επικοντιστής και χρυσός Ολυμπιονίκης Μόντο Ντουπλάντις μοιράστηκε σήμερα 17 Ιουνίου φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή της ζωής του, αποκαλύπτοντας εικόνες από τον εντυπωσιακό γάμο του με τη Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ.

Ο Σουηδοαμερικανός αστέρας του στίβου και το γνωστό μοντέλο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου έπειτα από έξι χρόνια σχέσης, ανταλλάσσοντας όρκους αιώνιας αγάπης στη Νότια Γαλλία, έχοντας δίπλα τους συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

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Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είχε ήδη πραγματοποιήσει έναν πολιτικό γάμο τον Μάρτιο, επιλέγοντας να τον κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η γνωριμία τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020 στη Σουηδία και από τότε έγιναν αχώριστοι, με την Ίνγκλαντερ να βρίσκεται συχνά στο πλευρό του Ντουπλάντις και να τον ακολουθεί στις αθλητικές του υποχρεώσεις και στους αγωνιστικούς χώρους.

Τα χρόνια που ακολούθησαν, η καριέρα του Ντουπλάντις απογειώθηκε, καθώς συνέχισε να καταρρίπτει παγκόσμια ρεκόρ και να κατακτά Ολυμπιακές διακρίσεις, ενώ η Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες των social media στη Σκανδιναβία.

Για το γαμήλιο τριήμερο, το ζευγάρι επέλεξε τη Γαλλική Ριβιέρα, έναν τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τους ίδιους, καθώς περνούν εκεί σημαντικό μέρος του χρόνου τους και βρίσκεται κοντά στο Μονακό, όπου έχουν πλέον εγκατασταθεί.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με ένα εντυπωσιακό welcome party στην Αντίμπ, συνεχίστηκαν με την τελετή του γάμου σε ιστορικό πύργο στους λόφους έξω από τις Κάννες και ολοκληρώθηκαν την επόμενη ημέρα με ένα pool party, κλείνοντας το τριήμερο των εορτασμών.