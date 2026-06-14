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Η Βίκυ Σταυροπούλου μοιράστηκε δημόσια τα συναισθήματά της για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση, κάνοντας λόγο για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή της κόρης της.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η ηθοποιός και παρουσιάστρια ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Φάνη Μπότση σε εξωκλήσι στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό της συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

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Μία ημέρα αργότερα, η Βίκυ Σταυροπούλου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του νεόνυμφου ζευγαριού, η οποία τραβήχτηκε μετά το μυστήριο, με τη Δανάη Μπάρκα και τον Φάνη Μπότση να ποζάρουν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα.

Μέσα από το μήνυμά της, η ηθοποιός εξέφρασε τη συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή της κόρης της. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Στη δύση του ήλιου στο ξωκλήσι ενός λόφου χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του! Για τη Δανάη και τον Φάνη ανατέλλει μια καινούρια ζωή που εύχομαι να είναι γεμάτη αγάπη και φως σαν τις ψυχές τους».

Μετά την τελετή ακολούθησε γαμήλια δεξίωση, με τους καλεσμένους να μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από το γλέντι και την ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου. Η ηθοποιός χόρεψε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Τη βραδιά μου απόψε», κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media θύμισε σε πολλούς μία από τις πιο αγαπημένες σκηνές της σειράς «Είσαι το Ταίρι μου», όπου η Βίκυ Σταυροπούλου είχε υποδυθεί τη «Στέλλα». Με ένα ντέφι στο χέρι και εμφανώς ευδιάθετη, συμμετείχε ενεργά στο γλέντι, απολαμβάνοντας τη χαρά της ημέρας του γάμου της κόρης της.