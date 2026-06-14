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Σε τρυφερές στιγμές στη θάλασσα απαθανατίστηκαν στο ταξίδι του μέλιτος στην Ταορμίνα της Σικελίας η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ, λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους.

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός έφτασαν στο πολυτελές ξενοδοχείο την περασμένη Δευτέρα μετά τις γαμήλιες εκδηλώσεις στο Παλέρμο, παρουσία φίλων και προσωπικοτήτων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας.

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Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από διεθνή μέσα δείχνουν τη 30χρονη και τον 36χρονο σύζυγό της να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα και στον ήλιο, ανταλλάσσοντας αγκαλιές και φιλιά. Η Ντούα Λίπα επέλεξε ασημί μπικίνι, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα το ζευγάρι καταγράφεται να κάνει βόλτες χέρι-χέρι στα γραφικά σοκάκια της Ταορμίνας.

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στη Βίλα Βαλγκουαρνέρα, ένα ιστορικό κτήμα του 18ου αιώνα στην περιοχή Μπαγκερία της Σικελίας. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν ο Έλτον Τζον, η Ντονατέλα Βερσάτσε, ο Τζο Άλγουιν, η Γκρέις Γκάμερ με τον σύζυγό της Μαρκ Ρόνσον, καθώς και η Charli XCX με τον Τζορτζ Ντάνιελ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Έλτον Τζον ερμήνευσε το τραγούδι «Your Song» κατά τη διάρκεια των εορτασμών, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

Οι γαμήλιες εκδηλώσεις διήρκεσαν τρεις ημέρες, ενώ για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας του ζευγαριού και των προσκεκλημένων είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα προστασίας.