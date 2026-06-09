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Ανάρτηση για την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού τη Δευτέρα έκανε μέσω Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον χώρο.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε αντιδράσεις που σημειώθηκαν, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προηγηθεί χαρακτηρισμός του ως «ανεπιθύμητου προσώπου» από πολιτικούς αντιπάλους. Παρά ταύτα, όπως ανέφερε, συγκεντρώθηκαν έξι άτομα για να εκφράσουν διαμαρτυρία, τα οποία δεν βρέθηκαν όλα μαζί αλλά ήταν χωρισμένα σε δύο ομάδες, δύο και τέσσερα άτομα αντίστοιχα.

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Ο ίδιος υποστήριξε ότι το περιστατικό είχε περιορισμένη έκταση και το σχολίασε με αιχμηρό τρόπο, υπογραμμίζοντας τη μικρή συμμετοχή στην κινητοποίηση. Τόνισε επίσης ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα παρά την ένταση που προηγήθηκε όπως ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του στο Χ την Δευτέρα ακόμη.

Χθες το απόγευμα έκανα περιοδεία στο Νομό Καστοριάς και εγκαινίασα το νέο πλήρως ανακατασκευασμένο Κέντρο Υγείας στο Άργος Ορεστικό και μετά τα νέα ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Καστοριάς. Η μεγάλη πλάκα είναι ότι αφού με είχαν κηρύξει οι κομμουνιστές «ανεπιθύμητο πρόσωπο» μαζεύτηκαν 6… pic.twitter.com/XeWqaatbDO June 9, 2026

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Χθες το απόγευμα έκανα περιοδεία στο Νομό Καστοριάς και εγκαινίασα το νέο πλήρως ανακατασκευασμένο Κέντρο Υγείας στο Άργος Ορεστικό και μετά τα νέα ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Καστοριάς.

Η μεγάλη πλάκα είναι ότι αφού με είχαν κηρύξει οι κομμουνιστές «ανεπιθύμητο πρόσωπο» μαζεύτηκαν 6 (έξι) να κάνουν φασαρία και δεν ήταν όλοι μαζί, αλλά 2 από την μία και 4 σε απόσταση από τους άλλους δύο. Οι μεν του ΚΚΕ οι δε του ΣΥΡΙΖΑ…κλασικοί αριστεροί….φώναζαν ότι δεν έχουν γιατρούς κλπ και όταν τους είπα να έρθουν μέσα να τους δούνε (54 ιατρούς έχει τώρα το Κέντρο Υγείας και θα πάρουμε άλλους 6 τους περισσότερους που είχαν ποτέ εκεί) έφυγαν….νόμιζα ότι θα πήγαιναν και στο Νοσοκομείο αλλά τελικά δεν είχαν κουράγιο και στο Νοσοκομείο δεν συνάντησα ούτε έναν.

Η συμμορία της μιζέριας έχει παραδώσει πνεύμα τον τελευταίο καιρό με όσα κάνουμε στο Υπουργείο Υγείας. Προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήστε τους να φωνάζουν