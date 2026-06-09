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Με ανάρτηση του στο X γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ότι παρά την απαγόρευση της βιομηχανικής κάνναβης, φαίνεται πως κάποιοι ψεκάζουν με ναρκωτικές ουσίες ακόμη και το χαμομήλι και και τη λεβάντα.

Ορισμένοι φαίνεται να έχουν ανακαλύψει νέες μεθόδους διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, κυκλοφορούν πλέον προϊόντα χαμομηλιού και λεβάντας που έχουν υποστεί ψεκασμό με άγνωστες χημικές ουσίες.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε την κατάθεση τροπολογίας που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση παρόμοιων προϊόντων, τα οποία πιθανόν να περιέχουν άγνωστες και επικίνδυνες χημικές ουσίες. Μάλιστα προειδοποίησε τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα παιδιά τους καθώς τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά και ιδιαίτερα επικύνδυνα για ανήλικους.

Πριν λίγες μέρες απαγορεύσαμε τον ψεκασμένο με χημικά ανθό βιομηχανικής κάνναβης, διότι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την δημόσια Υγεία. Στην επιτροπή της Βουλής ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε επί λέξη: «αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το… pic.twitter.com/USDubRlftG June 9, 2026