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Αναστάτωση επικράτησε χθες το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όταν μεγάλη εισροή νερού προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα στον πρώτο όροφο του κτιρίου και οδήγησε στην κατάρρευση μέρους της ψευδοροφής.

Η Γαστρεντερολογική Κλινική, καθώς και ο χώρος έξω από τα χειρουργεία, πλημμύρισαν, δημιουργώντας εικόνες που προκάλεσαν ανησυχία. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξε κίνδυνος ούτε για τους ασθενείς ούτε για το προσωπικό του νοσοκομείου. Οι εργαζόμενοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ συνεργεία καθαρισμού ανέλαβαν την απομάκρυνση των νερών, περιορίζοντας γρήγορα τις επιπτώσεις της βλάβης.

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Το περιστατικό σχολιάστηκε και από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε μεταξύ άλλων τη φράση: «Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς».

Για το συμβάν πήρε θέση και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εξήγησε ότι η ζημιά προκλήθηκε από θραύση παλιάς βάνας του δικτύου ύδρευσης και δεν σχετίζεται με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του: «Αυτή είναι η βάνα νερού που έσπασε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και προκάλεσε τη βλάβη που έλαβε τόσο μεγάλη δημοσιότητα στα ΜΜΕ. Όπως βλέπετε, πρόκειται για παλιά βάνα και δεν έχει καμία σχέση με τα έργα του ΤΑΑ».

Αυτή είναι η βάνα νερού που έσπασε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και προξένησε την βλάβη που πήρε τόση έκταση στα ΜΜΕ. Όπως βλέπετε είναι μια παλιά βάνα και δεν έχει καμμία σχέση με τα έργα του ΤΑΑ. Υπενθυμίζω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει έργο μέσω ΕΣΠΑ για την αλλαγή όλου του… pic.twitter.com/M6mk9Rf8Mn — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 19, 2026

Παράλληλα, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι έχει ήδη δρομολογηθεί έργο μέσω ΕΣΠΑ για την πλήρη ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της παλαιότητάς τους.

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει έργο μέσω ΕΣΠΑ για την αντικατάσταση ολόκληρου του δικτύου, καθώς η κατάσταση των υποδομών είναι πραγματικά επιβαρυμένη εξαιτίας της ηλικίας τους», σημείωσε.