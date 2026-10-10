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Έντεκα μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων – διατροφολόγων και για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος μέσω social media κατατέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο X το Σάββατο (10/10).

Όπως ανέφερε, δύο από τις μηνύσεις αφορούν παράνομα γραφεία, ενώ οι υπόλοιπες εννέα σχετίζονται με την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, εξετάζονται άλλες 36 αναφορές που έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας του Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων.

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Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε, επίσης, στη θεσμοθέτηση του επίσημου φορέα του κλάδου τον Μάιο του 2025 και στα νομικά εργαλεία που, όπως σημείωσε, δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος.

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι στόχος των σχετικών ενεργειών είναι η προστασία της δημόσιας υγείας.

Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.

Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση… pic.twitter.com/CCvts2jzbX — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 10, 2026