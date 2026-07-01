Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Από την 1η Ιουλίου 2026, το ΕΣΥ εισάγει επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία για μη επείγοντα περιστατικά, με τους ασθενείς να καλύπτουν την αμοιβή της χειρουργικής ομάδας.

Τα νοσήλια και τα φάρμακα εξακολουθούν να καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ το κόστος των επεμβάσεων κυμαίνεται από 300 έως 2.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα.

Το Υπουργείο Υγείας θα επιβλέπει τη διαδικασία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Λίστας Χειρουργείων για την αποφυγή τεχνητών καθυστερήσεων στα πρωινά δωρεάν χειρουργεία.

Οι κλινικές που μειώνουν τη δραστηριότητά τους κάτω από τα περυσινά επίπεδα δεν θα δικαιούνται τη διενέργεια απογευματινών επεμβάσεων.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για αυστηρούς ψηφιακούς ελέγχους ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αποτροπή φαινομένων εκμετάλλευσης των ασθενών.

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Από σήμερα, 1η Ιουλίου 2026, το ΕΣΥ περνά στη νέα φάση των απογευματινών χειρουργείων επί πληρωμή, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών επεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η βασική αλλαγή είναι ότι ο ασθενής που δεν θέλει να περιμένει το πρωινό, δωρεάν χειρουργείο, θα μπορεί, εφόσον το περιστατικό του είναι προγραμματισμένο και όχι επείγον, να επιλέγει απογευματινό χειρουργείο στο δημόσιο νοσοκομείο, πληρώνοντας την αμοιβή της χειρουργικής ομάδας. Τα νοσήλια, τα υλικά, τα φάρμακα και η νοσηλεία εξακολουθούν να καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Η δέσμευση Γεωργιάδη στη HuffPost

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Μιλώντας στη HuffPost, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έστειλε σαφές μήνυμα για τον κίνδυνο στρεβλώσεων ή πιέσεων προς τους ασθενείς:

«Θα υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στο θέμα των πρωινών και των επί πληρωμή απογευματινών χειρουργείων με ψηφιακούς ελέγχους. Όποιος αποπειραθεί να εκμεταλλευτεί το θέμα των απογευματινών χειρουργείων θα είμαστε αμείλικτοι στην αντιμετώπισή του».

Το κρίσιμο ερώτημα, άλλωστε, είναι προφανές: πώς θα διασφαλιστεί ότι κανένας γιατρός ή καμία κλινική δεν θα «σπρώχνει» τον ασθενή προς το απογευματινό χειρουργείο, καθυστερώντας τεχνητά το πρωινό; Το υπουργείο Υγείας απαντά ότι η Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων θα επιτρέπει στις διοικήσεις των νοσοκομείων να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις αναμονές και την παραγωγικότητα των κλινικών. Κλινική που θα μειώνει την πρωινή της δραστηριότητα κάτω από τα περυσινά επίπεδα δεν θα μπορεί να συνεχίζει απογευματινά χειρουργεία.

Τι έδειξαν τα στοιχεία του υπουργείου

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 522.000 χειρουργικές επεμβάσεις, αριθμός που παρουσιάστηκε ως ο υψηλότερος των τελευταίων ετών, με μέσο χρόνο αναμονής πέντε εβδομάδων. Μέσω του δωρεάν προγράμματος έγιναν 26.845 απογευματινά χειρουργεία, εκ των οποίων 10.790 αφορούσαν περιστατικά με αναμονή άνω των τεσσάρων μηνών και 16.055 περιστατικά με αναμονή άνω των οκτώ μηνών. Εκδόθηκαν επίσης 66.570 vouchers για δωρεάν επιλογή παρόχου. (Υπουργείο Υγείας)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι όταν ανέλαβε το υπουργείο η αναμονή για ψυχρό χειρουργείο άνω των τεσσάρων μηνών ξεπερνούσε τις 90.000 περιπτώσεις, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η μείωση της λίστας κατά 90%. Κατά το υπουργείο, η μείωση έφτασε το 98%. (Υπουργείο Υγείας)

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Πόσο θα κοστίζουν τα απογευματινά χειρουργεία

Ο τιμοκατάλογος προβλέπει έξι κατηγορίες επεμβάσεων, ανάλογα με τη βαρύτητα και την πολυπλοκότητα. Οι τιμές ξεκινούν από 300 ευρώ και φτάνουν έως τα 2.000 ευρώ. Ενδεικτικά: 300 ευρώ για πολύ μικρές επεμβάσεις, 500 ευρώ για μικρές, 900 ευρώ για μεσαίες, 1.200 ευρώ για μεγάλες, 1.600 ευρώ για βαριές και 2.000 ευρώ για εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις.

Στις μικρές επεμβάσεις εντάσσονται, για παράδειγμα, επεμβάσεις καταρράκτη ή βουβωνοκήλη χωρίς επιπλοκές. Στις μεσαίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, χολοκυστεκτομή ή σκωληκοειδεκτομή, ενώ στις βαριές και εξαιρετικά βαριές μπορεί να περιλαμβάνονται ογκολογικά, νευροχειρουργικά ή πολύπλοκα καρδιοχειρουργικά περιστατικά.

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Οδηγός για τον ασθενή: Πώς θα κλείνεται το χειρουργείο

Η διαδικασία δεν αρχίζει απευθείας από το χειρουργείο, αλλά από την ιατρική εκτίμηση. Ο πολίτης θα κλείνει ραντεβού σε τακτικό ιατρείο, πρωινό ή απογευματινό, μέσω 1566, MyHealth App, finddoctors.gov.gr, τηλεφωνικά με το νοσοκομείο ή με φυσική παρουσία στη δομή. Από 1η Ιουλίου, όλα τα διαθέσιμα απογευματινά ραντεβού των νοσοκομείων αναρτώνται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, ώστε να υπάρχει ενιαία εικόνα και έλεγχος.

Εφόσον ο γιατρός κρίνει ότι απαιτείται επέμβαση, ο ασθενής εγγράφεται υποχρεωτικά στην Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων. Από εκεί και πέρα έχει δύο επιλογές: να περιμένει το πρωινό δωρεάν χειρουργείο ή να δηλώσει ότι επιθυμεί απογευματινό χειρουργείο με πληρωμή της αμοιβής της χειρουργικής ομάδας στο ταμείο του νοσοκομείου.

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Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η μεταρρύθμιση έχει δύο όψεις. Από τη μία, δίνει στον πολίτη μια νόμιμη και φθηνότερη από τον ιδιωτικό τομέα διέξοδο για ταχύτερο χειρουργείο. Από την άλλη, ανοίγει ένα πεδίο που χρειάζεται απόλυτη επιτήρηση, ώστε το επί πληρωμή απόγευμα να μη λειτουργήσει εις βάρος του δωρεάν πρωινού.

Γι’ αυτό και η φράση του υπουργού στη HuffPost έχει ιδιαίτερο βάρος: απόλυτη διαφάνεια, ψηφιακοί έλεγχοι και αμείλικτη στάση σε όσους επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τον ασθενή. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να δημιουργηθεί ένα ΕΣΥ δύο ταχυτήτων, αλλά να μειωθούν οι αναμονές χωρίς να χαθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της περίθαλψης.

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