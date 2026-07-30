Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας, ευθυγραμμίζοντας την εθνική νομοθεσία με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας.

Το νέο πλαίσιο επιτρέπει την ασφαλή αξιοποίηση ιατρικών αρχείων για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, την ανάπτυξη φαρμάκων και τη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

Οι πολίτες αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο στον ιατρικό τους φάκελο, ενώ ενισχύεται η διαλειτουργικότητα των συστημάτων για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και των επαναλαμβανόμενων διαγνωστικών εξετάσεων.

Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων θα επιτρέψει τον ακριβέστερο σχεδιασμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, βασίζοντας τις αποφάσεις σε πραγματικά δεδομένα αντί για εκτιμήσεις.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει ενιαίους κανόνες πρόσβασης στα δεδομένα για φαρμακευτικές εταιρείες και δημόσιους φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα την αυστηρή προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

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Μια από τις σημαντικότερες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Υγείας παίρνει τον δρόμο προς τη Βουλή, καθώς το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη δευτερογενή χρήση των ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας. Το σχέδιο νόμου παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και αποτελεί το ελληνικό βήμα για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας (European Health Data Space – EHDS).

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο

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Το νομοσχέδιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε τα ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας να μπορούν να αξιοποιούνται με ασφαλή και οργανωμένο τρόπο.

Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται:

οι ηλεκτρονικές συνταγές,

οι νοσηλείες,

τα φάρμακα,

οι διαγνωστικές εξετάσεις,

τα ιατρικά αρχεία και κάθε πληροφορία που αφορά την πορεία της υγείας ενός πολίτη.

Τι σημαίνει για τους πολίτες

Ο πολίτης θα αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στον ιατρικό του φάκελο, ενώ θα μπορεί να αξιοποιεί πιο εύκολα τα στοιχεία της υγείας του όπου απαιτείται.

Παράλληλα, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων θα επιτρέπει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δομών υγείας, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και τις επαναλαμβανόμενες εξετάσεις.

Όφελος για την επιστημονική έρευνα

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Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το όφελος για την έρευνα.

Ανώνυμα και ασφαλώς επεξεργασμένα δεδομένα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

για μελέτες δημόσιας υγείας,

για ανάπτυξη νέων φαρμάκων,

για κλινική έρευνα,

για σχεδιασμό καλύτερων πολιτικών πρόληψης,

για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των θεραπειών.

Καλύτερος σχεδιασμός του ΕΣΥ

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Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων αναμένεται να βοηθήσει και τον σχεδιασμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Θα μπορούν πλέον να καταγράφονται με μεγαλύτερη ακρίβεια:

οι συχνότερες ασθένειες ανά περιοχή,

οι πραγματικές ανάγκες κάθε υγειονομικής περιφέρειας,

οι ελλείψεις σε προσωπικό ή υποδομές,

οι περιοχές όπου απαιτούνται προγράμματα πρόληψης.

Έτσι οι αποφάσεις θα βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε εκτιμήσεις.

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Τι αλλάζει για τις φαρμακευτικές εταιρείες

Η πρόσβαση στα δεδομένα υγείας αποτελούσε επί χρόνια αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ κράτους, ΕΟΠΥΥ και φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Ο κλάδος ζητούσε εδώ και χρόνια πρόσβαση στα στοιχεία της συνταγογράφησης, ενώ οι δημόσιοι φορείς διατηρούσαν αυστηρούς περιορισμούς.

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Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιχειρεί να βάλει ενιαίους κανόνες για όλους, με ασφαλείς διαδικασίες πρόσβασης και αυστηρή προστασία των προσωπικών δεδομένων.

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Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ελληνικό νομοσχέδιο ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΕ, μέχρι τον Μάρτιο του 2027 τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ενσωματώσει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ενώ έως το 2029 θα πρέπει να λειτουργεί πλήρως η ασφαλής ανταλλαγή και αξιοποίηση δεδομένων υγείας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Η κυβέρνηση εκτιμά ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος υγείας, αξιοποιώντας τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που μέχρι σήμερα παρέμενε κατακερματισμένος και δύσκολα αξιοποιήσιμος, πάντα υπό το αυστηρό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και με στόχο την καλύτερη φροντίδα των ασθενών και την ενίσχυση της ιατρικής έρευνας.