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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαρέων.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικης Αττικης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Να σημειωθεί πως Οι φονικές πυρκαγιές στην Κινέτα και στο Μάτι εκδηλώθηκαν την ίδια ημέρα, στις 23 Ιουλίου 2018, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Παρά το γεγονός ότι οι δύο περιοχές βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικές πλευρές της Αττικής, η σύμπτωση των δύο μεγάλων μετώπων υπό ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσε την πλήρη κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.