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Οι εθελοντές δημιούργησαν προστατευτικές ζώνες γύρω από το ιστορικό δέντρο, αξιοποιώντας την άριστη γνώση τους για το ανάγλυφο του βουνού.

Ηλικίας άνω των 500 ετών, το δέντρο αποτελεί εμβληματικό φυσικό μνημείο και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας της επαρχίας Άβιλα.

Ο δήμαρχος της περιοχής απέδωσε τη διάσωση του ιστορικού δάσους στην αποφασιστικότητα και την αυταπάρνηση των κατοίκων που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

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Μια συγκινητική προσπάθεια εκτυλίχθηκε στην Ισπανία, όπου οι κάτοικοι του Ελ Τιέμπλο κινητοποιήθηκαν για να προστατεύσουν από τις φλόγες ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της χώρας: την υπεραιωνόβια καστανιά «Αμπουέλο».

Καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε επικίνδυνα την περιοχή, δεκάδες κάτοικοι πήραν φτυάρια και τσουγκράνες και έσπευσαν να δημιουργήσουν ζώνες προστασίας γύρω από το ιστορικό δέντρο, δίνοντας μάχη για να αποτρέψουν την καταστροφή του.

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Ο «Αμπουέλο» –που στα ισπανικά σημαίνει «παππούς»– υπολογίζεται ότι έχει ηλικία μεγαλύτερη των 500 ετών. Βρίσκεται στον εθνικό δρυμό της Κοιλάδας Ιρουέλας, στην επαρχία Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη, και αποτελεί το πιο εμβληματικό δέντρο ενός ιστορικού δάσους με καστανιές.

Οι πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή κατέκαψαν περίπου 770.000 στρέμματα γης και οδήγησαν στην προληπτική απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τα χωριά τους, με αποτέλεσμα ο ιστορικός κορμός να βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρό κίνδυνο.

Με ύψος περίπου 25 μέτρων και κορμό που ξεπερνά τα 15 μέτρα σε περίμετρο, ο «Αμπουέλο» συγκαταλέγεται στα πιο εντυπωσιακά και ιστορικά δέντρα της Ισπανίας. Ο κούφιος κορμός του προσφέρει καταφύγιο σε ζώα, ενώ τα επιβλητικά, στριφογυριστά κλαδιά του συνθέτουν μια εικόνα που θυμίζει φυσικό έργο τέχνης.

«Η καστανιά είναι το σύμβολο του Ελ Τιέμπλο. Δεν υπάρχει η πόλη χωρίς αυτήν», δήλωσε ο 50χρονος τεχνικός Χοσέ Κάρλος, περιγράφοντας τον ιδιαίτερο δεσμό των κατοίκων με το ιστορικό δέντρο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της περιοχής.

«Ο σημαντικότερος θησαυρός μας»

Ο δήμαρχος του Ελ Τιέμπλο, Αρτούρο Βάρας, απέδωσε τη διάσωση του ιστορικού δάσους στην αποφασιστικότητα και την αυταπάρνηση των κατοίκων, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα όταν οι φλόγες πλησίασαν την περιοχή.

Όπως εξήγησε, οι εθελοντές αξιοποίησαν την άριστη γνώση που έχουν για το ανάγλυφο και τα μονοπάτια του βουνού, επιλέγοντας με προσοχή τα σημεία από όπου μπορούσαν να επέμβουν με ασφάλεια και να συμβάλουν στον περιορισμό της πυρκαγιάς.

«Αφιέρωσαν χρόνο, ενέργεια και ψυχή για να προστατεύσουν τον σημαντικότερο θησαυρό μας», δήλωσε ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν άνθρωποι κάθε ηλικίας. Ακόμη και ηλικιωμένοι κάτοικοι διέσχισαν δύσβατες διαδρομές προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια. «Όλοι ήθελαν να πάνε, όλοι ήθελαν να βοηθήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δάσος με τις υπεραιωνόβιες καστανιές αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φυσικά αξιοθέατα της περιοχής και κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Ιδιαίτερα το φθινόπωρο, όταν τα φύλλα αποκτούν έντονες κόκκινες, πορτοκαλί και χρυσαφένιες αποχρώσεις, η κοιλάδα μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, αποτελώντας πόλο έλξης για φυσιολάτρες και πεζοπόρους.