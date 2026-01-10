Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει την τρομακτική στιγμή της πτώσης μεγάλου κλαδιού στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Κατερίνη. Οι εικόνες κόβουν την ανάσα, καθώς δείχνουν πεζούς και γονείς με παιδικά καροτσάκια, να αποφεύγουν τα χειρότερα για μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Το περιστατικό, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ένας πεζός να στέκεται ακουμπισμένος σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, περιμένοντας κάποιον. Με μια κίνηση της τελευταίας στιγμής, απομακρύνεται δύο βήματα πριν το βαρύ κλαδί προκαλέσει ζημιές στο όχημα. Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο του βίντεο είναι η παρουσία δύο μητέρων με τα μωρά τους σε καρότσια, που περνούσαν από το σημείο ελάχιστες στιγμές πριν την πτώση.

Σοκαρισμένοι οι καταστηματάρχες

Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση. Καταστηματάρχες και περαστικοί βγήκαν έντρομοι από τα κτίρια, μη μπορώντας να πιστέψουν την τύχη των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί. Κάποιοι από αυτούς απαθανατίστηκαν να σταυροκοπιούνται, συνειδητοποιώντας τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν το κλαδί έπεφτε δευτερόλεπτα νωρίτερα.

