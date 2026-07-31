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Ολοκληρώθηκε υπό το συντονισμό του Λιμενικού Σώματος η απομάκρυνση 229 ατόμων διά θαλάσσης από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας προς την περιοχή της Λιβαδόστρατας, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί εξακολουθεί να μαίνεται, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, 25 από τους διασωθέντες, κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, παραμένουν προσωρινά μέσα στο περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την αποβίβασή τους. Βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την ασφαλή μεταφορά τους στη στεριά.

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Πηγή εικόνας: permissos.gr

Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή πέντε ιδιωτικών σκαφών, ενός ρυμουλκού και πλοιαρίου του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν το Λιμενικό, η Πυροσβεστική, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο οικείος δήμος, με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από την παραλιακή ζώνη που απειλήθηκε από τις φλόγες.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν σκληρή μάχη στα πύρινα μέτωπα της Βοιωτίας, ενώ ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.