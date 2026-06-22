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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας κοντά στον Ορχομενό.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με εννέα οχήματα.

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Από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν επτά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 7 Α/Φ και 1 Ε/Π. June 22, 2026

Για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ακραίφνιο σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα του δήμου Θηβαίων στην Βοιωτία, στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026