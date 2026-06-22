Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας κοντά στον Ορχομενό.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με εννέα οχήματα.

Advertisement
Advertisement

Από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν επτά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ακραίφνιο σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα του δήμου Θηβαίων στην Βοιωτία, στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής.