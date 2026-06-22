Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας κοντά στον Ορχομενό.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με εννέα οχήματα.
Από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν επτά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 7 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026
Για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ακραίφνιο σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα του δήμου Θηβαίων στην Βοιωτία, στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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