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Δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, όπου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι περιγράφουν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, τονίζοντας ότι η μοναδική ασφαλής διέξοδος από την περιοχή είναι πλέον η θάλασσα. Όπως αναφέρουν, ο μοναδικός δρόμος διαφυγής οδηγεί προς το λιμάνι του χωριού, ενώ οι φλόγες έχουν περιορίσει κάθε άλλη δυνατότητα απομάκρυνσης.

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«Θα γίνουμε το νέο Μάτι, θα καούμε ζωντανοί», δήλωσε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο OPEN, αποτυπώνοντας την αγωνία των ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την πύρινη απειλή.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης από τη θάλασσα στην περιοχή του Καλαμακίου, καθώς το μέτωπο της φωτιάς πλησιάζει επικίνδυνα τον οικισμό. Σύμφωνα με το Star Κεντρικής Ελλάδας, αρχικά επιχειρήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών μέσω οδικού δικτύου, ωστόσο η φωτιά διέκοψε την πορεία της αυτοκινητοπομπής, αναγκάζοντας τα οχήματα να επιστρέψουν.

Έκτοτε, δεκάδες πολίτες κατευθύνονται προς την παραλία, όπου επιβιβάζονται σε πλωτά μέσα. Η εκκένωση πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά διά θαλάσσης, με σκάφη του Λιμενικού να μεταφέρουν με ασφάλεια τους κατοίκους και τους παραθεριστές στο Πόρτο Γερμενό.