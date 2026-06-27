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Αντίστοιχα, πυρκαγιές ξέσπασαν σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Παραλία Πελασγίας Φθιώτιδας και στην περιοχή μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφας στον Βόλο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σε όλα τα μέτωπα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης στις πληγείσες περιοχές της χώρας.

Η Μαγνησία και οι Βόρειες Σποράδες βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας.

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Συναγερμός έχει σημάνει στη Βοιωτία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος.

Η φωτιά στην Βοιωτία που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου 27 Ιουνίου καίει σε δασική περιοχή και η κινητοποίηση είναι μεγάλη.

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Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Σε μήνυμα του εξέδωσε το 112 ενημερώνει τους κατοίκους για την φωτιά στην περιοχή: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς στη Βοιωτία, με 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας. Επιχειρούν 70 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 3 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Πυρκαγιά και στο Βόλο – Σε υψηλό κίνδυνο η περιοχή

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ η φωτιά καίει ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα.

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Η κατάσβεση βρίσκεται σε εξέλιξη, σε μία ημέρα κατά την οποία, σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς, η Μαγνησία και οι Βόρειες Σποράδες βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία 3.

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Φθιώτιδα

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παραλία Πελασγίας Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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Σύμφωνα με το Lamia Report, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική βλάστηση και ελαιοπερίβολα, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνοούν την εξέλιξή της και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.