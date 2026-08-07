Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρχές προχώρησαν στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας αιολικού πάρκου στη Βοιωτία μετά την προφυλάκιση των υπευθύνων για την πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ζήτησε τον συνολικό έλεγχο των υποδομών, καθώς η φωτιά αποδίδεται σε κακοτεχνίες και έλλειψη απαραίτητων καθαρισμών.

Ειδικοί πραγματογνώμονες ανέλαβαν τη διερεύνηση της κατάστασης του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος, το οποίο συνδέεται με δύο περιστατικά πυρκαγιών στην περιοχή.

Παράλληλα, εκδόθηκε εισαγγελική διάταξη για τη διαφύλαξη των εγκαταστάσεων και των πειστηρίων, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στοιχείων ή κίνδυνος νέας ανάφλεξης.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω ελέγχων σε παρόμοια έργα μεταφοράς ενέργειας για την πρόληψη μελλοντικών πυρκαγιών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιολικού πάρκου στην Βοιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκιση των υπεύθυνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών.

Ειδικότερα, χτες μετέβη στην εισαγγελία Θήβας ο προϊστάμενος της ΔΑΕΕ, Δημήτρης Δημακογιάννης ο οποίος παρέλαβε δύο διατάξεις. Η μια αφορά στον έλεγχο και του υπόλοιπου εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το αιολικό πάρκο στον υποσταθμό του ΔΕΔΗΕΕ.

Advertisement

Advertisement

Όπως έγινε γνωστό, στην έκθεση της ΔΑΕΕ αναφέρεται ότι το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από το αιολικό πάρκο στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στην Αγία Άννα, αποτελείται από τέσσερα τμήματα συνολικού μήκους περίπου 42 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα περίπου 4 χιλιόμετρα είναι εναέρια και τα υπόλοιπα 38 είναι υπόγεια.

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου, εκδηλώθηκε κάτω από μία εκ των τεσσάρων εναέριων γραμμών μεσαίας τάσης. Στην ίδια γραμμή είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στις 27 Ιουνίου, σε πολύ μικρή απόσταση από την μεγάλη πυρκαγιά, αλλά τότε αντιμετωπίστηκε άμεσα. Και οι δύο αποδίδονται σε κακοτεχνίες, αλλά παράλληλα δεν είχε γίνει καθαρισμός των χόρτων, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς σε έκταση 4 μέτρων κατά μήκος της γραμμής και 8 μέτρων γύρω από τους πυλώνες, κάτι που δεν περιλαμβάνεται στην σύμβαση με την τεχνική εταιρεία, για αυτό κατηγορείται και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου.

Επισημαίνεται ότι το αιολικό πάρκο είχε πάρει άδεια λειτουργίας του Δεκέμβριο του 2025, πήρε ρεύμα για να λειτουργήσει το Μάιο του 2026 και άρχισε να δίνει αντίστροφα ρεύμα στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ τον Ιούνιο, μόλις πέντε μέρες πριν από την έναρξη της πρώτης πυρκαγιάς.

Ο έλεγχος, σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη θα γίνει με την εποπτεία της ΔΑΕΕ, από ειδικούς πραγματογνώμονες οι οποίοι ορίστηκαν για αυτό το σκοπό. Πρόκειται για τον ηλεκτρολόγο μηχανικό Τάσο Δέδε και τον πρώην υπαρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδριανό Γκουρμπάτση, οι οποίοι αναμένεται ότι θα ορκιστούν ενδεχομένως και σήμερα και οι έρευνες τους θα ξεκινήσουν άμεσα, προκειμένου να υποβάλουν το γρηγορότερο τα πορίσματα τους, για την κατάσταση του δικτύου και την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Και οι τέσσερις γραμμές κατασκευάστηκαν από την τεχνική εταιρεία του δημάρχου Στυλίδας, με υπεύθυνο τον δεύτερο εκ των συλληφθέντων, τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Τελικά, τόσο οι δύο παραπάνω, όσο και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου, που είχε κάνει σύμβαση για την κατασκευή του δικτύου με τον δήμαρχο, προφυλακίστηκαν χτες, μετά από πολύωρη απολογία τους στον ανακριτή Θήβας. Όλοι ισχυρίζονται ότι δεν ευθύνονται για τη φωτιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, από την πρώτη στιγμή υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των δικαστικών αρχών της Θήβας, εισαγγελέα και ανακριτή και εξαιρετικά καλή συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα για την ταχύτατη διαλεύκανση της υπόθεσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων άρχισαν από τις 11.30 χτες το πρωί και ολοκληρώθηκαν στις 4 τα ξημερώματα, οπότε και αποφασίστηκε η προφυλάκιση του.

Advertisement

Η δεύτερη εισαγγελική διάταξη αφορά στην πλήρη διαφύλαξη όλων των εγκαταστάσεων και των πειστηρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση που θα μπορούσε να προκαλέσει αλλοίωση των στοιχείων της έρευνας, αλλά και ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος για νέα πυρκαγιά.

Ταυτόχρονα από τον ανακριτή εστάλη έγγραφο προς την αποκεντρωμένη διοίκηση στην οποία επισημαίνει να πράξει τα δέοντα με βάση τις δύο εισαγγελικές διατάξεις, γεγονός που ισοδυναμεί με ανάκληση λειτουργίας της εγκατάστασης του αιολικού πάρκου.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι είναι πιθανό να υπάρξουν αποφάσεις για έλεγχο σε όλα τα έργα μεταφοράς ρεύματος που έχει κατασκευάσει η τεχνική εταιρεία του δημάρχου, αλλά ενδεχομένως και στα δίκτυα των αιολικών πάρκων, ώστε να μην υπάρξει στο μέλλον κίνδυνος πυρκαγιάς από παρόμοια αιτία, κάτι ωστόσο που θα αποφασιστεί από τις δικαστικές αρχές.

Advertisement