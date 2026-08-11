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Από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου «Beach Buggy» που τυλίχθηκε στις φλόγες – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- προκλήθηκε η πυρκαγιά σε δύσβατη δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews Ανδρέας Παπαδημητρίου, «από θαύμα» σώθηκαν ο οδηγός με συνεπιβάτη τον γιο του που πρόλαβαν να την εγκαταλείψουν έγκαιρα. Ωστόσο η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 22 άνδρες της πυροσβεστικής, 8 οχήματα, 1 πεζοπόρο της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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