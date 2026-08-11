Η γιαγιά και ο εγγονός που έχασαν τη ζωή τους

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στην περιοχή Τσιγλί της Σμύρνης το απόγευμα της Δευτέρας, προκαλώντας τον θάνατο μιας 56χρονης γυναίκας και του 4χρονου εγγονού της.

Η γυναίκα έχασε τη ζωή της επιχειρώντας να διασώσει το παιδί από τις φλόγες, ενώ ο παππούς της οικογένειας κατάφερε να διαφύγει εγκαίρως από το σπίτι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέσβεσαν τη φωτιά και οι σοροί των θυμάτων μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για τη διενέργεια νεκροψίας.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το τραγικό αυτό περιστατικό.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην περιοχή Τσιγλί της Σμύρνης με θύματα μία γιαγιά και το εγγονάκι της που δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί.

Γιαγιά πέθανε αγκαλιά με τον εγγονό της στο σπίτι τους που είχε πιάσει φωτιά

Όπως έγινε γνωστό, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά περίπου στις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας, η 56χρονη Ρεζάν Κορκμάζ κατάφερε αρχικά να βγάλει από το σπίτι τον 2χρονο εγγονό της, Μερτ. Στη συνέχεια επέστρεψε μέσα στις φλόγες προκειμένου να σώσει τον άλλο εγγονό της, τον 4χρονο Γιγίτ.

Advertisement

Advertisement

Η γυναίκα δεν κατάφερε να βγει ξανά από το φλεγόμενο σπίτι. Η σορός της εντοπίστηκε πάνω από το άψυχο σώμα του μικρού παιδιού, το οποίο φαίνεται ότι προσπάθησε να προστατεύσει με το σώμα της.

İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında anneanne ve torunu hayatını kaybetti.



Yangın, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 8424/3 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde çıktı.



Evden yükselen dumanı ve alevleri gören vatandaşlar,… pic.twitter.com/RA1Kuo8inR August 11, 2026

Το χρονικό

Κάτοικοι της γειτονιάς που είδαν καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι, ειδοποίησαν τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και αστυνομικοί.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του σπιτιού, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρούς τη Ρεζάν Κορκμάζ και τον εγγονό της, Γιγίτ Μπουλούτ Αϊντίν.

Μετά την αυτοψία στον χώρο, οι σοροί της γιαγιάς και του εγγονού της μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής της Σμύρνης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Συγγενείς της οικογένειας που έφτασαν στο σημείο μόλις πληροφορήθηκαν την πυρκαγιά ήταν συντετριμμένοι. Όπως έγινε γνωστό, ο 4χρονος Γιγίτ Μπουλούτ Αϊντίν θα γιόρταζε τα γενέθλιά του στις 23 Αυγούστου.

Advertisement

Η μητέρα του παιδιού, η 32χρονη Καντριγιέ Αϊντίν, είχε μετακομίσει μαζί με τα δύο παιδιά της στο σπίτι των γονιών της, καθώς ο σύζυγός της είχε φύγει στο εξωτερικό για να εργαστεί.

Την ώρα της πυρκαγιάς κατέρρευσε τμήμα της οροφής του σπιτιού. Ο παππούς της οικογένειας, ο 59χρονος Μπαϊράμ Κορκμάζ κατάφερε να διαφύγει πηδώντας από παράθυρο. Υπέστη εγκαύματα στα χέρια και στην πλάτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μετά την παροχή των απαραίτητων πρώτων βοηθειών και την ολοκλήρωση της θεραπείας του, πήρε εξιτήριο.

Οι νεκροψίες-νεκροτομές της Ρεζάν Κορκμάζ και του 4χρονου Γιγίτ ολοκληρώθηκαν και οι σοροί τους παραδόθηκαν σήμερα στους συγγενείς τους. Η έρευνα των Αρχών για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Advertisement