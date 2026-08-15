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Χωρίς τραυματισμούς ολοκληρώθηκε το περιστατικό σύγκρουσης θαλαμηγού υπό ελληνική σημαία με άλλα σκάφη, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελιγμών για τον απόπλου της από το λιμάνι της Αίγινας.

Στη θαλαμηγό επέβαιναν συνολικά εννέα άτομα, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, προσέκρουσε σε παρακείμενα σκάφη που βρίσκονταν ελλιμενισμένα.

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Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών και των συνθηκών του περιστατικού έχει αναλάβει η αρμόδια Λιμενική Αρχή.