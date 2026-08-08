Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Ιουλίου, στη θαλάσσια περιοχή της Μετώπης, όπου ένας 43χρονος αλλοδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην περιοχή εκτελούσε δρομολόγιο επιβατηγό-τουριστικό πλοίο, ενώ ο άνδρας περισυνελέγη από σκάφος του Λιμενικού.

Advertisement

Advertisement

Ακολούθως διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τα αίτια του θανάτου του 43χρονου διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.