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Το πρωί της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον Ανακριτή Ανηλίκων οι επτά συλληφθέντες για τη συμπλοκή στην Αγία Ελεούσα στην Καλλιθέα, όπου έχασε τη ζωή του ένα δεκαπεντάχρονο παιδί.

Μεταξύ αυτών και ο δεκαεπτάχρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε το θανατηφόρο πλήγμα με το μαχαίρι στο θύμα, χωρίς –όπως υποστήριξε- να θέλει να τον τραυματίσει.

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Τα στελέχη της Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας εντόπισαν τον 17χρονο στο σπίτι του, λίγες ώρες αργότερα. Μόλις τους είδε φέρεται προφορικά να παραδέχθηκε την πράξη του. Και αργότερα, όμως, όταν οδηγήθηκε στο κτίριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι περιέγραψε με λεπτομέρειες τα όσα συνέβησαν: «Με έναν φίλο μου τρέξαμε προς την οδό Μεγαλουπόλεως και μας κυνήγησαν δύο από αυτούς: το παιδί που μαχαίρωσα μετά κατά λάθος και ένας με γκλοπ. Πήγαν να πιάσουν τον άλλον, αλλά είναι αδύνατος και γρήγορος. Εγώ είμαι πιο εύσωμος και με πρόλαβαν. Μου έβαλε τρικλοποδιά αυτός με το γκλοπ κι έπεσα κάτω. Αυτός με το γκλοπ μου έριξε μια στο γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει στο κεφάλι και έβαλα το χέρι για προστασία. Τους φώναξα «ρε βλάκες, δεν είμαι οπαδός». Ο δεύτερος έβγαλε ένα στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει, για να προστατευτώ. Σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι με το μαχαίρι και έκανα ένα βήμα μπροστά για να φοβηθεί. Έκανε κι εκείνος ένα βήμα, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τραυματιστεί. Δεν ήθελα να τον χτυπήσω. Πίστευα ότι θα τρόμαζε και θα έφευγε».

Το περιστατικό έγινε στις έντεκα και μισή του βράδυ, όπως περιέγραψε στις αρχές μίας 30χρονη κάτοικος της περιοχής: «Στις 23:30 βρισκόμασταν στο μπαλκόνι και άκουσα άτομα να τρέχουν και να φωνάζουν κάποια στιγμή «καλά ρε τον κυνηγάνε για την ΑΕΚ», χωρίς να μπορώ να ακούσω τι άλλο έλεγαν. Δεν μπορούσα να διακρίνω τίποτα από το σημείο, όπου καθόμουν, αλλά άκουσα κάποιον να φωνάζει «σήκω πάνω», «τον έχει μαχαιρώσει;», «έχει πεθάνει;».

Ο σύντροφός της, μάλιστα, περιέγραψε στους αστυνομικούς και κάποια χαρακτηριστικά του δράστη, τα οποία ταιριάζουν με τον κατηγορούμενο: «Ακούσαμε κάποια άτομα να τρέχουν και σηκώθηκα όρθιος να δω τι συμβαίνει. Είδα δύο μαυροφορεμένα άτομα με βερμούδες, να κυνηγούν έναν άνδρα, ο οποίος ήταν μαυροντυμένος με βερμούδα, εύσωμος και καραφλός. Ακριβώς κάτω από την πολυκατοικία τον έφτασαν και τότε ο καραφλός χτύπησε μια φορά τον έναν εκ των δύο, που τον κυνηγούσαν, χωρίς να μπορώ να διακρίνω αν κρατούσε κάποιο αντικείμενο. Στη συνέχεια, άρχισε να τρέχει προς την οδό Λυκούργου».