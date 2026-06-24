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Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ντάνιελ Μουνιός στο 76ο λεπτό, μετά από ασίστ του Κιντέρο.

Παρά την υπεροχή των Κολομβιανών, ο τερματοφύλακας του Κονγκό, Μπασί, πραγματοποίησε πολλές επεμβάσεις διατηρώντας το σκορ χαμηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με αυτή τη νίκη, η Κολομβία έφτασε τις δύο επιτυχίες στον 11ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία για την πρωτιά.

Το Κονγκό παραμένει με έναν βαθμό και διατηρεί περιορισμένες ελπίδες πρόκρισης ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

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Η Κολομβία έκανε το καθήκον της, έφτασε στο 2/2 στον 11ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «32». Με γκολ του Ντάνιελ Μουνιός στο 76ο λεπτό, οι «Καφετέρος» λύγισαν με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σε ένα ματς όπου ο τερματοφύλακας των Αφρικανών, Μπασί, εξελίχθηκε για μεγάλο διάστημα σε πρωταγωνιστή.

Η Κολομβία μπήκε από νωρίς με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της. Το Κονγκό απείλησε μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Καγιεμπέ, όμως από εκεί και μετά το γήπεδο έγειρε προς την περιοχή του Μπασί.

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Οι Αρίας και Μουνιός είχαν μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 4′, ενώ λίγο αργότερα ο Μουνιός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Οι Κολομβιανοί συνέχισαν να πιέζουν, με τον Χάμες Ροντρίγκες, τον Λουίς Ντίας και τον Πουέρτα να δοκιμάζουν τον Μπασί, ο οποίος απάντησε με διαδοχικές επεμβάσεις.

Το 0-0 του ημιχρόνου αδικούσε την εικόνα της Κολομβίας, που είχε την πρωτοβουλία, την ένταση και τις καλύτερες στιγμές, αλλά όχι την τελική εκτέλεση.

Στο δεύτερο μέρος το σκηνικό δεν άλλαξε αμέσως. Η Κολομβία συνέχισε να ψάχνει το γκολ, ο Μπασί συνέχισε να κρατά το Κονγκό μέσα στο παιχνίδι, σταματώντας ξανά τον Λουίς Ντίας στο 50′, ενώ οι Αφρικανοί έμειναν πιστοί στο πλάνο τους: άμυνα χαμηλά και αναζήτηση χώρων στην κόντρα.

Η λύση ήρθε στο 76′. Ο Κιντέρο βρήκε τον Μουνιός στη δεξιά πλευρά της περιοχής και ο αμυντικός της Κρίσταλ Πάλας τελείωσε τη φάση με ψυχραιμία, σκοράροντας για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο τουρνουά.

Το 1-0 έμεινε μέχρι το φινάλε και έστειλε την Κολομβία στα νοκ άουτ. Πλέον, οι «Καφετέρος» θα παίξουν απέναντι στην Πορτογαλία για την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ το Κονγκό, που έμεινε στον έναν βαθμό, διατηρεί ελπίδες πρόκρισης, αλλά δεν έχει πλέον περιθώρια λάθους.

Οι συνθέσεις

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Κολομβία: Βάργκας, Μοχίκα, Λουκουμί, Σάντσες, Μουνιός, Αρίας, Λέρμα, Πουέρτα, Ντίας, Σουάρες, Ροντρίγκες.

Αλλαγές Κολομβίας: Κόρδοβα αντί Σουάρες στο 58′, Κιντέρο αντί Ροντρίγκες στο 58′, Ρίος αντί Αρίας στο 78′.

Κονγκό: Μπασί, Γουάν-Μπισάκα, Μπεμπά, Τουανζέμπε, Καπουαντί, Μαζουακού, Μουκάου, Μουτουσαμί, Καγιεμπέ, Γουισά, Μπακαμπού.

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Αλλαγές Κονγκό: Σαντίκι αντί Μουκάου στο 46′, Μπάνζα αντί Μπακαμπού στο 57′, Γ. Καγιεμπέ αντί Μαζουακού στο 72′, Πίκελ αντί Καγιεμπέ στο 72′, Μπουκού αντί Μουτουσαμί στο 82′.