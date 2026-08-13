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Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου, όπου χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση διάσωσης για τέσσερις κολυμβητές, οι οποίοι παρασύρθηκαν σε μεγάλη απόσταση από την ακτή και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι τέσσερις κολυμβητές άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα σκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή.

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Ένα φέρι μποτ της πορθμειακής γραμμής Ρίου-Αντιρρίου έσπευσε στο σημείο και κατάφερε να περισυλλέξει δύο από τους κολυμβητές. Για τους άλλους δύο κινητοποιήθηκε φουσκωτό σκάφος ξενοδοχείου της περιοχής, το οποίο τους μετέφερε σε ασφαλές σημείο.

Και οι τέσσερις κολυμβητές είναι καλά στην υγεία τους και δεν κινδύνευσε η ζωή τους.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, στην απομάκρυνσή τους από την ακτή φαίνεται πως συνέβαλαν τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που επικρατούσαν στην περιοχή.