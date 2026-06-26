Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν δεκάδες ελληνικά νησιά το 2026 με οικονομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια που ξεκινούν από τα πέντε ευρώ.

Περισσότεροι από τριάντα προορισμοί στο Αιγαίο και το Ιόνιο διαθέτουν δρομολόγια με τιμές έως είκοσι ευρώ, διευκολύνοντας τις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Η επιλογή δρομολογίων από λιμάνια όπως το Λαύριο και τα Μέθανα προσφέρει συχνά χαμηλότερο κόστος για τους παραθεριστές.

Οι φοιτητές δικαιούνται εκπτώσεις, ενώ η έγκαιρη κράτηση εισιτηρίων και η αναζήτηση ειδικών προσφορών συμβάλλουν περαιτέρω στη μείωση των εξόδων διακοπών.

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Οι καλοκαιρινές αποδράσεις δεν χρειάζεται να κοστίζουν ακριβά. Και το 2026, δεκάδες ελληνικά νησιά παραμένουν προσβάσιμα με ιδιαίτερα οικονομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δίνοντας τη δυνατότητα για μονοήμερες εκδρομές, Σαββατοκύριακα ή ακόμη και πολυήμερες διακοπές χωρίς να επιβαρυνθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός.

Οι χαμηλότερες τιμές ξεκινούν από μόλις 5 ευρώ, ενώ περισσότερα από 30 νησιά σε όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο διαθέτουν δρομολόγια με εισιτήρια έως 20 ευρώ. Από τον Αργοσαρωνικό και τις Κυκλάδες μέχρι το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, οι επιλογές για οικονομικές καλοκαιρινές εξορμήσεις είναι περισσότερες από ποτέ.

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Τα οικονομικότερα ακτοπλοϊκά δρομολόγια του 2026

Πόρος – Από τα Μέθανα, εισιτήρια από 5€

Κέρκυρα – Από την Ηγουμενίτσα, εισιτήρια από 7€

Σκύρος – Από την Κύμη, εισιτήρια από 8,50€

Σαμοθράκη – Από την Αλεξανδρούπολη, εισιτήρια από 9€

Κύθηρα – Από το Γύθειο, εισιτήρια από 10€

Αίγινα – Από τον Πειραιά, εισιτήρια από 10,50€

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Κέα (Τζια) – Από το Λαύριο, εισιτήρια από 11,50€

Αγκίστρι – Από τον Πειραιά, εισιτήρια από 13,50€

Ύδρα – Από την Ερμιόνη, εισιτήρια από 13,50€

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Ζάκυνθος – Από την Κυλλήνη, εισιτήρια από 13,50€

Κύθνος – Από το Λαύριο, εισιτήρια από 15€

Λήμνος – Από την Καβάλα, εισιτήρια από 16€

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Σύρος – Από το Λαύριο, εισιτήρια από 18€

Πάρος – Από το Λαύριο, εισιτήρια από 20€

Κίμωλος – Από το Λαύριο, εισιτήρια από 20€

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Μήλος – Από το Λαύριο, εισιτήρια από 20€

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Ο Αργοσαρωνικός παραμένει η πιο εύκολη λύση

Για όσους αναζητούν γρήγορες αποδράσεις, ο Αργοσαρωνικός εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Τα νησιά βρίσκονται μόλις μία έως δυόμισι ώρες από τον Πειραιά και συνδυάζουν όμορφες παραλίες, ιστορία και έντονη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Πόρος: Το πιο οικονομικό εισιτήριο της λίστας, από μόλις 5 ευρώ μέσω Μεθάνων. Ξεχωρίζει για το πευκόφυτο τοπίο και τη γραφική Χώρα.



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Κυκλάδες με εισιτήριο έως 20 ευρώ

Οι Κυκλάδες δεν αποτελούν πλέον έναν απρόσιτο προορισμό. Το Λαύριο εξακολουθεί να προσφέρει ιδιαίτερα οικονομικές συνδέσεις προς αρκετά νησιά.

Η Κέα (Τζια) είναι διαθέσιμη από 11,50 ευρώ, η Κύθνος από 15 ευρώ, ενώ η Σύρος από 18 ευρώ.

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Επιλεγμένα δρομολόγια προς Πάρο, Μήλο και Κίμωλο ξεκινούν από 20 ευρώ, δημιουργώντας ιδανικές προϋποθέσεις ακόμη και για island hopping χωρίς μεγάλο κόστος.

Οικονομικές διακοπές στα νησιά του Ιονίου

Το Ιόνιο παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς, με καταπράσινα τοπία και εξωτικές παραλίες.

Η Κέρκυρα είναι προσβάσιμη από την Ηγουμενίτσα με εισιτήρια που ξεκινούν από 7 ευρώ, ενώ η Ζάκυνθος από την Κυλλήνη με 13,50 ευρώ, αποτελώντας δύο ιδιαίτερα οικονομικές επιλογές για οικογένειες αλλά και παρέες.

Βόρειο Αιγαίο και Σποράδες

Για όσους αναζητούν πιο ήρεμες διακοπές, το Βόρειο Αιγαίο και οι Σποράδες αποτελούν εξαιρετική επιλογή.

Η Σαμοθράκη ξεχωρίζει με εισιτήρια από 9 ευρώ μέσω Αλεξανδρούπολης, ενώ η Λήμνος είναι προσβάσιμη από την Καβάλα με τιμές από 16 ευρώ.

Στις Σποράδες, η Σκύρος συγκαταλέγεται στις πιο οικονομικές επιλογές του φετινού καλοκαιριού, καθώς το εισιτήριο από την Κύμη ξεκινά από 8,50 ευρώ.

Χρήσιμες συμβουλές πριν κλείσετε εισιτήρια

Οι φοιτητές δικαιούνται έκπτωση 50% σχεδόν σε όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.



σχεδόν σε όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αν κλείσετε τα εισιτήριά σας αρκετές εβδομάδες νωρίτερα, είναι πιο πιθανό να βρείτε τις χαμηλότερες διαθέσιμες τιμές.



Τα δρομολόγια από το Λαύριο και τα Μέθανα είναι συχνά πιο οικονομικά σε σχέση με αντίστοιχα από τον Πειραιά.



Για παρέες ή οικογένειες αξίζει να αναζητήσετε πακέτα προσφορών με επιστροφή ή εκπτώσεις για οχήματα.

Είτε σχεδιάζετε μια μονοήμερη εκδρομή είτε ένα ολόκληρο καλοκαιρινό ταξίδι, οι οικονομικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις του 2026 αποδεικνύουν ότι οι διακοπές στα ελληνικά νησιά μπορούν να είναι προσιτές για κάθε ταξιδιώτη.