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Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τις καλοκαιρινές αποδράσεις αποτελούν βασικό παράγοντα στον προϋπολογισμό των διακοπών.

Με τις τιμές των καυσίμων και τη ζήτηση να επηρεάζουν το τελικό κόστος, ο προγραμματισμός για τα ελληνικά νησιά απαιτεί καλή έρευνα αγοράς. Είτε σχεδιάζεις μια εξόρμηση στις Κυκλάδες, είτε ένα μεγαλύτερο ταξίδι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, οι επιλογές ανάμεσα σε συμβατικά πλοία και ταχύπλοα διαφοροποιούν σημαντικά το τελικό ποσό.

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Ακολουθεί ένας οδηγός με το κόστος των ναύλων για δημοφιλείς προορισμούς. Οι τιμές είναι ενδεικτικές, αφορούν τη μετακίνηση δύο ατόμων (μετ’ επιστροφής) και παρουσιάζονται τόσο για επιβάτες χωρίς όχημα (θέση καταστρώματος/σαλονιού) όσο και με τη μεταφορά μεσαίου αυτοκινήτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελικό κόστος ενδέχεται να παρουσιάσει διαφορές αν επιλεγεί καμπίνα ή ανώτερη κατηγορία θέσης αντί για την οικονομική.

Κυκλάδες: Το κόστος για το ταξίδι στην Πάρο

Η Πάρος παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, με το κόστος να εξαρτάται άμεσα από τον τύπο του πλοίου που θα επιλέξεις.

Χωρίς αυτοκίνητο: Για δύο άτομα μετ’ επιστροφής σε οικονομική θέση, το κόστος ξεκινά ενδεικτικά από €140,00 με συμβατικό πλοίο, ενώ με ταχύπλοο το ποσό για δύο άτομα σε αντίστοιχη θέση διαμορφώνεται περίπου στα €210,00.

Με αυτοκίνητο: Αν αποφασίσεις να πάρεις μαζί το όχημά σου, το συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής για δύο άτομα και ένα μεσαίο ΙΧ ανέρχεται στα €441,00 με συμβατικό πλοίο και φτάνει στα €474,80 αν επιλεγεί η λύση του ταχύπλοου.

Πολλές επιλογές στην Κρήτη

Η Κρήτη προσφέρει εναλλακτικές επιλογές που ξεκινούν από οικονομικά νυχτερινά δρομολόγια συμβατικών πλοίων και φτάνουν σε γρήγορες ημερήσιες μετακινήσεις.

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Χωρίς αυτοκίνητο: Για δύο άτομα μετ’ επιστροφής χωρίς όχημα, οι τιμές για την απλή μετάβαση και επιστροφή ξεκινούν από €130,00 έως €140,00 με τα πλοία της γραμμής.

Με αυτοκίνητο: Για ένα ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει δύο επιβάτες και ένα μεσαίο αυτοκίνητο μετ’ επιστροφής, το ενδεικτικό κόστος διαμορφώνεται στα €460,00 για το συμβατικό πλοίο, ενώ με το ημερήσιο ταχύπλοο το συνολικό κόστος αγγίζει τα €606,20.

Δωδεκάνησα: Το μακρινό ταξίδι για τη Ρόδο

Λόγω της μεγάλης απόστασης από το λιμάνι του Πειραιά, το ταξίδι για τη Ρόδο συνεπάγεται μεγαλύτερη παραμονή εν πλω και αυξημένες τιμές στα ναύλα.

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Χωρίς αυτοκίνητο: Το κόστος των εισιτηρίων για δύο άτομα (μετ’ επιστροφής) σε θέση καταστρώματος ή σαλονιού ξεκινά από τα €236,00 με το πιο οικονομικό πλοίο της γραμμής και μπορεί να φτάσει έως τα €372,00 ανάλογα με το δρομολόγιο.

Με αυτοκίνητο: Αν συμπεριλάβεις αυτοκίνητο στην κράτηση, το συνολικό κόστος για δύο άτομα και ένα μεσαίο όχημα για τη μετάβαση και την επιστροφή διαμορφώνεται στα €648,00.

Συμβουλές για φθηνότερα ακτοπλοϊκά

Για να κρατήσεις το κόστος όσο το δυνατόν χαμηλότερα, προτίμησε να κλείσεις τα εισιτήριά σου αρκετά νωρίς, εκμεταλλευόμενος τις προσφορές έγκαιρης κράτησης.

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Παράλληλα, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συχνά προσφέρουν έκπτωση στα εισιτήρια της επιστροφής όταν εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, ενώ τα βραδινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προσφέρουν σταθερά τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

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