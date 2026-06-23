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Η βρετανική εφημερίδα υπογραμμίζει ότι αυτά τα λιγότερο γνωστά νησιά προσφέρουν στους επισκέπτες ηρεμία, μακριά από τους πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς.

Η περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές οφείλεται κυρίως στη δυσκολότερη πρόσβαση, η οποία όμως συμβάλλει στη διατήρηση της γοητείας τους.

Οι προτεινόμενοι προορισμοί ανταποκρίνονται στις ανάγκες για αυθεντικές διακοπές, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία γνωριμίας με την Ελλάδα.

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Μακριά από τα φώτα των πιο δημοφιλών τουριστικών προορισμών, αρκετά ελληνικά νησιά εξακολουθούν να διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, προσφέροντας στους επισκέπτες στιγμές ηρεμίας και μια πιο γνήσια εμπειρία διακοπών.

Σε σχετικό αφιέρωμα, οι Times παρουσιάζουν 17 ελληνικά νησιά που ξεχωρίζουν για την ανεπιτήδευτη ομορφιά τους, τη χαλαρή ατμόσφαιρα και το παραδοσιακό τους χρώμα, αποτελώντας ιδανικές επιλογές για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό από τους πολυσύχναστους καλοκαιρινούς προορισμούς.

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Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, «μόλις 227 από τα περίπου 6.000 ελληνικά νησιά είναι κατοικημένα, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό τους συγκαταλέγεται στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Πέρα από τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Ρόδο και την Κω, δεκάδες μικρότερα νησιά συνεχίζουν να προσφέρουν μια πιο ήσυχη και αυθεντική εκδοχή των ελληνικών διακοπών».

Οι Βρετανοί τονίζουν ότι η περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη σε αρκετά από αυτά τα μέρη δεν σχετίζεται με την έλλειψη φυσικών ομορφιών ή αξιοθέατων, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι η πρόσβαση σε αυτά είναι πιο απαιτητική. Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρουν, «ακριβώς αυτή η σχετική απομόνωση είναι που διατηρεί αναλλοίωτη τη γοητεία τους».

Ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχώρισαν βρίσκονται η Φολέγανδρος με τη γραφική Χώρα της να δεσπόζει πάνω από το Αιγαίο, η Ανάφη που συνδυάζει γαλήνη και καλοκαιρινή ζωντάνια, καθώς και η Σύρος, όπου τα ηλιοβασιλέματα και τα παραθαλάσσια τοπία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες χαλάρωσης.

Σύμφωνα με τους Times, τα λιγότερο γνωστά ελληνικά νησιά ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ταξιδιωτικές αναζητήσεις, προσφέροντας αυθεντικότητα, φιλοξενία χωρίς υπερβολές και τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν μια διαφορετική πλευρά της Ελλάδας, μακριά από την πολυκοσμία.

Τα 17 ελληνικά νησιά που προτείνουν οι Times:

Αίγινα (Αγία Μαρίνα, Μαραθώνας, Σουβάλα)



Αστυπάλαια (Λιβάδι, Βάτσες, Καμινάκια, Άγιος Κωνσταντίνος)



Ανάφη (Άγιος Νικόλαος, Μέγας Ποταμός, Ρούκουνας, Κλεισίδι)



Λειψοί (Πλατύς Γιαλός, Κάμπος, Μονοδένδρι, Χοχλακούρα)



Άνδρος (Άχλα, Μπατσί, Ζόρκος, Βιτάλι)



Φολέγανδρος (Αγκάλη, Κάτεργο, Λιβάδι, Αμπέλι)



Νίσυρος (Παχιά Άμμος, Χοχλάκοι, Λυές, Παλοί)



Σύρος (Γαλησσάς, Κίνι, Δελφίνι, Βάρη)



Κύθνος (Κολώνα, Απόκρουση, Λουτρά, Γαϊδουρόμαντρα)



Σίκινος (Άγιος Γεώργιος, Διαλισκάρι, Μάλτα)



Κάσος (Χέλατρος, Αρμάθια, Εμπορειός)



Αμοργός (Αγία Άννα, Μούρος, Αιγιάλη, Καλοταρίτισσα)



Τήνος (Κολυμπήθρα, Άγιος Ρωμανός, Παχιά Άμμος, Λιβάδα)



Ικαρία (Σεϋχέλλες, Μεσακτή, Νας, Λιβάδι)



Αλόννησος (Άγιος Δημήτριος, Χρυσή Μηλιά, Κοκκινόκαστρο, Λεφτός Γιαλός)



Καστελλόριζο (Μανδράκι, Πλάκες, Άγιος Γεώργιος)



Σχοινούσα (Τσιγκούρι, Λιβάδι, Αλμυρός, Ψιλή Άμμος)

Πηγή: The Times