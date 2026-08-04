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Η Χάιντι Κλουμ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον σύζυγό της, Τομ Κάουλιτζ, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους στη θάλασσα.

Σε ανάρτηση που δημοσίευσε την Τρίτη 4 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το 53χρονο μοντέλο εμφανίζεται να κολυμπά τόπλες, φορώντας μόνο το κάτω μέρος ενός μαύρου μπικίνι. Από την καλοκαιρινή τους απόδραση δεν έλειπε ούτε ο αγαπημένος σκύλος του ζευγαριού, ο οποίος τους συνόδευσε στην παραλία.

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Σε άλλες φωτογραφίες, η Χάιντι Κλουμ και ο Τομ Κάουλιτζ ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί, ενώ σε ακόμη ένα στιγμιότυπο ποζάρουν αγκαλιασμένοι και ξαπλωμένοι στην άμμο, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τις στιγμές ξεκούρασης.

«Δεν χρειάζεται λεζάντα», έγραψε χαρακτηριστικά η Χάιντι Κλουμ, επιλέγοντας αυτή τη σύντομη φράση για να συνοδεύσει τη δημοσίευσή της.